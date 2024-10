Vučić: Imamo kvalitetniju hranu nego većina zemalja sveta

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija nema problema u proizvodnji hrane, da je kvalitet hrane na višem nivou nego u mnogim zemljama sveta, kao i da je Srbija neto izvoznik hrane.

Govoreći na otvaranju Nacionalnog festivala hrane u Sava Centru koji je organizovala kompanija Delez Srbija, Vučić je rekao da je srećan što je, posle obilaska sajma, mogao da vidi i stekne bolji osećaj ko su ti naši ljudi koji proizvode robu za najveći trgovinski lanac u našoj zemlji.

"Ono što bih Vas zamolio, ja sam pažljivo pratio krajeve odakle roba dolazi da pronađate nešto više proizvođača iz doline Južne Morave, dakle Jablanićki i Pčinjski okrug, Toplice i iz Pomoravlja. Čini mi se da iz tih krajeva Srbije nedostaje roba. Hvala vam i za Moravički okrug i Mačvanski i Šumadijski i za Bačku, Banat i Srem koji su izuzetno zastupljeni. Vidao sam da imaju i iz Timočkog okruga, a zamolio bih Vas, ako je ovo moguće, i nešto malo više iz Južnog dela Zlatiborskog okruga mnogo bi nam značilo", rekao je Vučić.

Dodao je da je video da je Delez svojim strogim kriterijumima uspeo da obezbedi kvalitet ponuđene hrane.

"Vidao sam šta je Delez svojim strogim kriterijumima, ali sigurnošću koju je pre svega pružio našim proizvođačima, uspeo da obezbedi njihovu vernost, njihovu lojalnost. Ono što je najvažnije za sve naše potrošače, za svoje ljude, koji idu u prodavnicu, to je kvalitet tih proizvoda. I srećan sam što je taj kvalitet hrane ne samo na nižem, već rekao bih i na višem nivou, nego u mnogim zemljama sveta", poručio je Vučić.

Dodao je da je na Sajmu video neke proizvode za koje uopšte nije verovao da ih proizvodimo.

On je istakao da su tri osnovne stvari o kojima svaka zemlja mora da računa: energija, hrana i voda.

"To su stvari od kojih zavisi budućnost. Uz to, to je stabilnost uređene javne finansije. To su tri plus jedna, dakle četiri stvari od kojih zavisi budućnost svake države u svetu. Mi se nismo dovoljno posvetili ni energiji", poručio je Vučić.

On je rekao da je razgovarao sa čuvenim brazilskim profesorom koji mu je rekao da Brazil i danas ima 245 miliona krava, što bi proporcionalno našem broju stanovnika i imajući u vidu naše poljoprivredno zemljište, trebalo da bude oko 10 do 11 miliona krava.

"U našoj zemlji mi nemamo ni milion. Dakle, da samo vidite koliko zaostajemo za jednim Brazilom, da vidite koliko su ispred nas. Da počemo da pravimo programe, zato što u uslovima svetskog sukobljavanja i sve snažnijeg suprotstavljanja i sve žešćeg uvođenja netržišnih mera u međusobno poslovanje, odnosno ograničavanja uvoza, izvoza i svega drugog, mi moramo da uvek sebi obezbedimo samo dovoljnost, ali sarađujući sa svima i obezbeđujući dodatno tržište", rekao je Vučić.

On je dodao da je energija veliki problem.

"U hrani ne bi trebalo da imamo problem, ali morate da imate u vidu da mi oko 700 miliona evra godišnje uvezemo poljoprivrednih proizvoda i hrane iz inostranstva. Izvezemo mi značajno, i opet smo neto izvoznici, ali bismo mogli da budemo mnogo više i mnogo veći izvoznici u neto iznosu nego što je to slučaj danas. Zato ćemo i po tom pitanju, kao i sa vodom, gde su nam neophodna brojna istraživanja, udeo nauke, doprinosi naših univerziteta", naveo je Vučić.

