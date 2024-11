VUČIĆ S POSLOVNOG FORUMA: Mi na Češku računamo kao na strateškog partnera i u politici i u ekonomiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija računa na Češku kao na strateškog partnera i u politici i u ekonomiji i poručio da postoji dobrodošlica za češke kompanije i da će biti sve izraženija.

Vučić je to rekao na okruglom stolu u okviru posete državno-privredne delegacije Češke Srbiji, u organizaciji Privredne komore Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Češke.

Vučić je kazao da u Srbiji već rade češke kompanija i dodao da će se sa njima samo uvećati saradnja i da će biti još uspešnija.

"Mnogi projekti su pred tim kompanijama koje već rade u našoj zemlji i gde god možemo, uvek smo bili samo od pomoći. Za sve druge kompanije, od odbrambene industrije do saobraćajne, infrastrukture do transportnih sredstava koje nudi Škoda, bićemo spremni na saradnju i ako to nije uvek jednostavno, sasvim sam siguran da ćemo napraviti mnogo veći pomak i mnogo veći napredak nego što je to bio u nedavnoj ili davnoj prošlosti", rekao je Vučić.

Kako je podvukao, Srbija računa na Češku kao na stretškog partnera.

"Zahvalili smo Češkoj na podršci na evropskom putu Srbije. Srbija je prvi put u svojoj istoriji dobila investicijani rejting. Naše javne finansije su pod punom kontrolom, potpuno stabilne. Naša stopa javnog duga je 46,4 odsto, što je duplo niže od prosečne stope javnog duga u Evropi. Zato smo i dobili kreditni rejting po prvi put. Kod nas su porezi stabilni, predvidivost je potpuna, kod nas se gotovo ništa ne menja već deceniju, osim što se pomalo smanjuju radni porezi svaki godine. A sve ostalo stoji na istom nivou", naveo je Vučić.

On je istakao da se u Srbiji ne povećava PDV kao u mnogim drugim zemljama kada je situacija teška, jer, kako je dodao, kod nas nije situacija teška što se tiče javnih finansija.

Vučić je rekao da je siguran da će Srbija i Češka napraviti velike pomake u oblasti odbrambene industrije bez obzira što, kako je rekao, uvek postoje protivljenja.

"Ja mislim da i u rudarskoj industriji možemo da napravimo veliku saradnju u budućnosti po ražlicitim ptianjima. Govorili smo i o saradnji u oblasti farmacije, odbramene industrije, transportnih sredstava", istakao je Vučić.

Navodeći da neki misle "da ćemo da dignemo nos zbog pobede Trampa jer smo bili veliki navijači" on je rekao da ćemo biti lojalni evropskim partnerima "mnogo više nego što su od nas očekivali".

Vučić je izrazio uverenje da će Srbija zajedno sa češkim prijateljima, koji, kako je naglasio imaju odlične odnose sa Trampovim okruženjem, moći da napravi dobru poziciju i za Češku i za Srbiju u budućnosti.

"Verujem da mnogo toga možemo zajednički da uradimo", kazao je Vučić i češkim prijateljima poručio da želi da Srbiju osete kao svoju drugu kuću.

Predsednik je podsetio da dve zemlje imaju mnogo toga zajedničkog iz prošlosti od Tomaša Masarika do Ignjata Bajlonija.

"Mnogo toga nas vezuje. I verujem da u budućnosti još više stvari mogu da povezuju Češku i Srbiju", rekao je Vučić i naglasio da će češki prijatelji i partnerti u Srbiji uvek naići i na dobrodošlicu i na iskreno prijateljstvo i na otvorenost za saradnju.

Predsednik je naglasio da je Češka, jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi i svetu i da Srbija mnogo toga može i mora da nauči od njih.



"Mnogo toga možemo i moramo da naučimo od vas i stepen odgovornosti, i ozbiljnosti, i posvećenosti u tome kako ste privukli strane direktne investicije, jer imate sto hiljada stranih kompanija u svojem zemlji", rekao je predsednik i naglasio da je to prosto fascinantno i neverovatno i da se divi Češkoj kako je uspela da ostvari takav rezultat.

Predsednik je dodao da imamo mnogo toga još da naučimo od Čeha, da treba da sarađujemo u inovativnim tehnologijama, u veštačkoj inteligenciji sa češkim kompanijama.

"Mi imamo talentovane mlade ljude i verujem da zajednički možemo da postavljamo velike uspehe u budućnosti", kazao je Vučić koji je delegacijama obe zemlje zaželo uspešne medusobne razgovore i uspeh.

Češkoj delegaciji je poručio još jednom da zna da u svakom slučaju i u svakom pogledu ima podršku i pomoć države Srbije.

Autor: Marija Radić