VUČIĆ U MOSTARU: Kratak razgovor sa Plenkovićem, kaznićemo napadače na hrvatske novinare

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, na otvaranju Sajma privrede u Mostaru, da je danas razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i poručio da će napadači na hrvatske novinare u Pančevu biti kažnjeni.

On je rekao da ako je istina da su napadnuti neki hrvatski novinari na teritoriji Srbije, u Pančevu, pošto nije imao te informacije, već je to sada saznao, biti procesuirani.

"Najpre, ne samo da to osuđujem, već će naši nadležni organi uraditi sve da procesuiraju one koji su tako nešto učinili - to je nedopustivo, to je nedozvoljivo i tako nešto nigde kod nas ne sme da se događa, nigde u regionu", istakao je Vučić.

On je rekao daje imao kratak razgovor sa premijerom Plenkovićem.

"Razgovarali smo i on mi je ukazao na jednu stvar, a neću da govorim o našim primedbama prema drugima kojih naravno ima - koliko hoćete, već o onome šta su primedbe na naš računa. I gledaćemo da ono što je normalno, racionalno, razumno, da ispravljamo i da popravljamo u svakom trenutku", rekao je Vučić.