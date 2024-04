VUČIĆ OBIŠAO SAJAM PRIVREDE U MOSTARU: Neverovatno koliko je BiH značajna za nas (FOTO+VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti BiH, a u Mostaru je prisustvovao i otvaranju 25. Međunarodnog sajma privrede, gde je obišao i štand Srbije.

12:00 - Predsednik Vučić nakon obraćanja obilazi štandove na sajmu, a veliki broj posetilaca i izlagača traži da se slika sa njim.

- Veliki broj. Republika Srpska i cela BiH. Bukvalno sve izvozimo u Bosnu. BiH je jedna od najvažnijih izvoznih destinacija Srbije. Kao i u Hrvatskoj. To je za nas strašno važno tržište. I mi od njih uzimamo i mnogo sirovina i mnogo drugih proizvoda. Neverovatno koliki je značaj Bosne i Hercegovine za nas. Nekada je BiH bila i treći partner kada su Italijani i Rusi bili prvi i drugi. Sada imamo Nemce, Kineze, pa Italijane, pa više zemalja EU, BiH je na osmom mestu, ali za nas veoma značajna i u regionu verovatno najznačajnija - rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o tome koji su proizvodi najtraženiji na ovom tržištu, a koje je Srbija izvozila u Bosnu - rekao je Vučić.

Tokom obilaska sajma predsednik Vučić je sa novinarima je razgovarao i o drugim temama.

- Oko Kosova sam razgovarao sa izaslanicima iz EU, prilično komplikovana pozicija. Nema lakih i lepih razgovora, komplikovana i kompleksna situacija. Naša poruka je da pokušavamo da sačuvamo mir, da ne koristimo svaku priliku da ne govorimo loše jedni o drugima. Nisu Srbi napali ni optuživali nikoga za bilo šta, a pogledajte sa čime se Srbi suočavaju - govorio je predsednik Vučić tokom obilaska.

- Mileta i Republiku Srpsku ću uvek da podržim u svemu. Ako kršite procedure unutar jedne zemlje oko najtežih pitanja i na to ne reaguje niko, svi to prihvataju kao nešto normalno, onda to nije normlano. Moja molba predsedniku Dodiku, on najbolje zna šta će sa Republikom Srpskom, ali da sačekamo još dan, dva - rekao je Vučić.

Utvrđeno je da Srbija nije odgovorna za navodni genocid u Srebrenici Pred Međunarodnim sudom pravde je utvrđeno da Srbija ni na koji način nije odgovorna za navodni genocid u Srebrenici, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je rekao da jeste učinjen užasan zločin i da, kada mi budemo podnosili predloge rezolucija recimo o Jasenovcu ili o Kragujevcu, Kraljevu, Jajincima i mnogim drugim stratištima, nećemo da kažemo ko je to počinio. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je više Srba ubijeno u Sarajevu za vreme opsade, nego što je stradalo u Srebrenici. Dodao je da Srbi u BiH ne žele da žive sa narodom koji im želi da im prikači etiketu genocidnog naroda. "Hoće da naprave mit o Srebrenici, a ona to nije" naglasio je Dodik.

11:30 - Vučić se na početku obraćanja na svečanom otvaranju sajma zahvalio na gostoprimstvu.

- Hvala vam na gostoprimstvu, hvala na toplom dočeku. Juče smo uradili važnu stvar, uspostavili redovnu liniju između Beograda i Mostara, siguran sam da će za godinu ili dve to biti najbolja i jednako važna linija - rekao je Vučić i dodao:

Nije nam prvi put da se ovde sretnemo, možemo da se družimo i razgovaramo o svim temama, a onda neretko gledamo ko će i kako koga za gušu, da Evropljani ne vide, da nam glavni cilj bude da onaj drugi ne uspe, nadam se da ćemo to da promenimo.

Kako je rekao, imao je kratak razgovor sa Plenkovićem.

- Neću da govorim o našim primedbama prema drugima, kojih ima mnogo ali hoću o onome što su primedbe na naš račun i da to popravljamo. Ako je istina da su napadnuti hrvatski novinari u Pančevu, naši nadležni će uraditi sve da to reše. Nadam se da ćemo imati više iskrenosti svi, jedni prema drugima. Verujem da zajednički možemo da živimo i napredujemo brže. Hoću da se zahvalim i svima koji su ovde bili domaćini, i Hrvatima i Bošnjacima i Srbima. Pozivam sve kompanije iz Srbije da sarađuju sa kompanijama iz BiH, iz Hrvatske - naglasio je Vučić.

Na otvaranju Sajma govoriće i predsednica Saveta ministara BIH Borjana Krišto, predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković, direktor Sajma Dalfina Bošnjak i gradonačelnik grada Mostara Mario Kordić.

Na kraju posete, očekuje se susret predsednika Vučića sa predstavnicima Srba iz Mostara.

Podsetimo, prethodno se u Mostaru predsednik Vučić sastao sa Miroslavom Lajčakom, specijalnim izaslanikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana.

Sa Miloradom Dodikom jutros je posetio i opštinu Bileća.