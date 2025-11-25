ADOLESCENCIJA TRAJE DO 32 GODINE: Otkriće britaniskih naučnika o razvoju mozga

Adolescencija kao period ključnih promena u moždanim vezama, ne završava se u tinejdžerskim godinama, već traje sve do ranih tridesetih, pokazala je najnovija studija naučnika sa Univerziteta u Kembridžu.

Rezultati, zasnovani na skeniranju mozgova oko 4.000 ljudi uzrasta do 90 godina, objavljeni su u časopisu "Nature Communications", govore da ljudski mozak, tokom života, prolazi kroz pet jasno prepoznatljivih faza sa ključnim prekretnicama u starosti od devet, 32, 66 i 83 godina

Kako prenosi BBC, naučnici su identifikovali pet moždanih faza detinjstvo - do devet godina, period brzog razvoja mozga, uz istovremeno smanjivanje velikog broja sinapsi formiranih rano u životu. Zatim sledi adolescencija od devet do 32 godine, kada se beleži najveći skok u efikasnosti moždanih veza, kao i rizik od pojave mentalnih poremećaja. Odraslo doba od 32 do 66 godina - stabilna faza sa sporijim promenama, tokom koje efikasnost neuronske mreže počinje blago da opada. Rano starenje, od 66 do 83 godine, kada se mozak sve više razdvaja u funkcionalne regione, što može da bude povezano sa pojavom demencije i kardiovaskularnih problema. Poslednja faza razvoja je kasno starenje od 83 godine, kada dolazi do produbljivanja promena iz prethodne faze, uz manje dostupnih podataka zbog manjeg broja zdravih ispitanika u ovoj dobi.

