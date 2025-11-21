Mahovina preživela devet meseci u svemiru: Normalno se razmnožavala po povratku na Zemlju

Spore mahovine preživele su devet meseci u otvorenom svemiru i mogle su normalno da se razmnožavaju po povratku na Zemlju, pokazuje nova studija japanskih naučnika sa Univerziteta Hokaido.

Istraživači navode da njihova otkrića "otkrivaju potencijal biljaka sa Zemlje da izdrže ekstremne uslove", uključujući i one van planete.

Eksperiment je, kako prenosi CBS njuz, sproveden na mahovini pričvršćenoj na spoljašnju stranu Međunarodne svemirske stanice (ISS).

Iako je hlorofil spora, koji im daje zelenu boju, degradiran tokom boravka u svemiru, više od 80 odsto spora zadržalo je vitalnost.

Neke vrste mahovine pokazale su otpornost na UV zračenje, visoke temperature i intenzivno svetlo, dok bi druge mogle biti korišćene u pošumljavanju i sistemima za podršku životu.

Autori studije ističu da je preživljavanje u ekstremnim i nepoznatim uslovima važno za razumevanje otpornosti Zemljinih organizama i pripremu budućih ljudskih naselja na Mesecu ili Marsu.

Naučnici dodaju da su spore mahovine nastavile da klijaju po povratku na Zemlju, potvrđujući njihovu izuzetnu otpornost.

Autor: Marija Radić