AKTUELNO

Extra

Mahovina preživela devet meseci u svemiru: Normalno se razmnožavala po povratku na Zemlju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Spore mahovine preživele su devet meseci u otvorenom svemiru i mogle su normalno da se razmnožavaju po povratku na Zemlju, pokazuje nova studija japanskih naučnika sa Univerziteta Hokaido.

Istraživači navode da njihova otkrića "otkrivaju potencijal biljaka sa Zemlje da izdrže ekstremne uslove", uključujući i one van planete.

Eksperiment je, kako prenosi CBS njuz, sproveden na mahovini pričvršćenoj na spoljašnju stranu Međunarodne svemirske stanice (ISS).

Iako je hlorofil spora, koji im daje zelenu boju, degradiran tokom boravka u svemiru, više od 80 odsto spora zadržalo je vitalnost.

Neke vrste mahovine pokazale su otpornost na UV zračenje, visoke temperature i intenzivno svetlo, dok bi druge mogle biti korišćene u pošumljavanju i sistemima za podršku životu.

Autori studije ističu da je preživljavanje u ekstremnim i nepoznatim uslovima važno za razumevanje otpornosti Zemljinih organizama i pripremu budućih ljudskih naselja na Mesecu ili Marsu.

Naučnici dodaju da su spore mahovine nastavile da klijaju po povratku na Zemlju, potvrđujući njihovu izuzetnu otpornost.

pročitajte još

Omotač Zemljinog jezgra ima misteriozne strukture sa informacijama o životu: Naučnici decenijama zbunjeni

Autor: Marija Radić

#Istraživanje

#Naučnici

#Svemir

#mahovina

#razmnožavanje

#spore

POVEZANE VESTI

Extra

BORBA PROTIV ZAGAĐENJA U SVEMIRU - Japan lansira prvi drveni satelit

Svet

Najstariji američki astronaut vratio se na zemlju na svoj 70. rođendan: Don Petit proveo 590 dana u svemiru (VIDEO)

Svet

DA SE NAJEŽIŠ: Evo šta se događa sa ljudskim telom u svemiru bez zaštitnog odela

Extra

ASTRONAUTI ZAGLAVLJENI U SVEMIRU! Ovo su scenariji da se vrate na Zemlju najranije 2025, a mnogi slute na katastrofu: Mogli bi da ISPARE NASMRT

Domaći

Osuđena na devet meseci zatvora: Kraljica silikona se odmah oglasila nakon presude!

Politika

Vučić: Srbija u prvih devet meseci ostvarila više od 10 miliona noćenja