Najstariji američki astronaut vratio se na zemlju na svoj 70. rođendan: Don Petit proveo 590 dana u svemiru (VIDEO)

Najstariji aktivni američki astronaut Don Petit vratio se sa Međunarodne svemirske stanice (ISS) na Zemlju na svoj 70. rođendan, preneli su danas američki mediji.

Svemirska kapsula Sojuz MS-26, koja je prevozila Petita i njegove ruske kolege Alekseja Ovčinina i Ivana Vagnera, sletela je danas padobranom u stepu Kazahstana u 6.20 po lokalnom vremenu (1:20 GMT), prenosi BBC.

LIVE: After a 220-day space mission, astronaut Don Pettit and two crewmates are landing on the steppes of Kazakhstan in their Soyuz spacecraft. Touchdown is scheduled for 9:20pm ET (0120 UTC April 20). https://t.co/boR9moEhsI