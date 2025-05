SKANDAL! Grčka besna, Egipat zatvara NAJSTARIJI HRIŠĆANSKI MANASTIR: Iseliće monahe i napraviti turističku atrakciju (FOTO)

Egipat je doneo odluku da zatvori manastir Svete Katarine Sinajske, najstariji aktivni hrišćanski manastir na svetu, skoro 15 vekova od njegovog osnivanja, što je izazvalo kritike grčke vlade i crkve, preneli su danas grčki mediji.

Pored konfiskacije imovine, Egipat planira i da iseli monahe, kako bi prazne zgrade mogle da se pretvore u turističku atrakciju, a monasi, koji smatraju da ova odluka krši njihova prava, pripremaju globalnu mobilizacionu i informativnu kampanju za sve hrišćanske crkve i druge monoteističke religije.

Arhiepiskop atinski i sve Grčke Jeronim osudio je zatvaranje manastira, rekavši da to predstavlja ''još jedan istorijski pad koji helenizam i pravoslavlje doživljavaju".

- Nedvosmisleno osuđujem svaki pokušaj promene režima, koji je na snazi u regionu već 15 vekova, i apelujem na odgovornu grčku vladu i lično na premijera Kirijakosa Micotakisa da odmah preduzmu odgovarajuće mere, kako bi se uspostavio normalan i zakonit red i kako Sveti manastir ne bi bio efikasno ukinut - rekao je arhiepiskop Jeronim.

Saint Catherine’s Monastery, Sinai: Egypt shuts it down, confiscates its property, and evicts monks https://t.co/HlMhaitq0W pic.twitter.com/QJnL2FQokJ

Grčko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se bavi ovim slučajem, koji je okarakterisalo kao ''slučaj od najveće važnosti'', prenosi "Prototema".

Egipatske vlasti donele su ovu odluku uprkos obećanjima koja je egipatski predsednik Abdel Fatal el Sisi dao grčkom premijeru Kirijakosu Micotakisu tokom njegove nedavne posete Grčkoj.

St. Catherine’s Monastery, almost 1,500 years old, stands at the base of Mount Sinai on Egypt’s Sinai Peninsula. Built between 527 and 561 on the orders of Emperor Justinian. pic.twitter.com/25JrPakPs7