'NE POSTOJI NIJEDAN TRAG KOJI UKAZUJE DA JE BAŠ TU DOŠLO DO NESREĆE' Od vozila i putnika koji su upali u jezero kod Čačka ni traga! NOVI DETALJI SA LICA MESTA

Izvor: Blic, Foto: MUP Srbije ||

Pet sati nakon dojave da je u jezero Međuvršje kod Čačka uleteo automobil s dvoje ljudi, policija i vatrogasci i dalje pretražuju teren. Reč je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

- Pretražujemo svaki metar, tražeći tragove točkova automobila za koji se sumnja da je uleteo u jezero. Danas smo pretraživali obalu Morave ne bi li uočili mesto s izlomljenom granama ili bilo čime što bi ukazalo na uletanje automobila u vodu - rekao nam je jedan od spasilaca.

Tim specijalizovan za spasavanje na vodi Vatrogasno-spasilačkog bataljona u Čačku danas je čamcem obišao potez ismeđu dve brane. Njihova potraga danas nije urodila plodom, ali kako su nam rekli, oni će potragu nastaviti.

Kako nezvanično saznajemo, u automobilu su bili muškarac i žena. Policijska uprava u Čačku se povodom ovog događaja nije oglasila.

Autor: D.Bošković

