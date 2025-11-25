AKTUELNO

Hronika

PRVE SLIKE POTRAGE ZA VOZILOM I PUTNICIMA NA JEZERU KOD ČAČKA: Pretražuje se pojas duži od 7 kilometara, a od nestalih ni traga! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

Vozilo u kom su bili muškarac i žena, sletelo je danas u jezero u Međuvršju kod Čačka, a potraga za vozilom i putnicima je i dalje u toku.

Policija, zajedno sa ekipom vatrogasaca, kako Kurir saznaje, pretražuje obe strane obale jezera u selu Međuvršje kod Čačka, nakon što je danas oko 12.30 stigla dojava da je vozilo u kom su bili muškarac i žena sletelo s puta u Ovčarsko-kablarskoj klisuri.

Foto: MUP Srbije

- Pretražuje se pojas dug više od sedam kilometara, reč je o području od brane u Parmencu do Ovčar banje. Sumnja se da je vozilo potonulo, potraga za njima je u toku, međutim, za sada nema rezultata - kaže izvor Kurira i podseća da je u automobilu, prema dobijenoj dojavi, pored vozača bio i jedan putnik.

Foto: MUP Srbije

- U pitanju su muškarac i žena i za njima se traga - navodi izvor.

Kako saznajemo, na licu mesta nalaze se timovi specijalizovani za potragu i spasavanje na vodi, ronioci i pripadnici nadležnih službi, koji pretražuju teren i podvodni deo jezera.

Foto: MUP Srbije

- Na svakom proširenju kod jezera stoji po jedna patrola policije, a na terenu su prisutni i ronioci, akcija potrage za njima je u toku i biće nastavljena sve dok vozilo ne bude locirano. Nažalost, nema još uvek nikakvih informacija - dodaje sagovornik.

Autor: Jovana Nerić

#Jezero

#Putnici

#nestali

#sletanje

#vozilo

#Čačak

POVEZANE VESTI

Hronika

AUTOMOBIL U KOJEM SU DVE OSOBE SLETEO U JEZERO: Drama kod Čačka, na licu mesta vatrogasci

Hronika

PRVE SLIKE I SNIMCI SA LICA MESTA PUCNJAVE NA BULEVARU: Sumnja se da je muškarac ubijen, policija vrši uviđaj! (VIDEO+FOTO)

Društvo

Drama na jezeru kod Čačka: Akcija spasavanja sedam osoba u toku, među njima ima i dece

Region

DETALJI SMRTI ČETVORO LJUDI KOD SENJA: Vozač izgubio kontrolu, autom sleteli u provaliju od 70 metara, a potom u more!

Društvo

OD MALE DANKE (2) NI TRAGA, NI GLASA! Potraga za nestalom devojčicom iz Bora traje već 16 SATI: Poslednji put su je videle komšije

Region

ČETVRTI DAN POTRAGE ZA MONSTRUMOM IZ KALESIJE: Emir ubio ženu i dete, pa NESTAO bez traga - Policija pretražuje jezero (VIDEO)