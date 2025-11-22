AKTUELNO

PRVE SLIKE I SNIMCI SA LICA MESTA PUCNJAVE NA BULEVARU: Sumnja se da je muškarac ubijen, policija vrši uviđaj! (VIDEO+FOTO)

U toku je i potraga za napadačem

U Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, na mestu gde je danas oko 11.45 sati pronađeo telo, za sada nepoznatog, muškarca policija obavlja uviđaj.

- Na teren su odmah po pozivu izašle policijske patrola. Vrši se uviđaj na mestu događaja - kaže naš izvor.

Kako saznajemo, telo je zatečeno iza trafike, a prema rečima očevidaca čuli su se pucnji zbog čega se pretpostavlja da je reč o ubistvu.

- Na teritorijama opština Novi Beograd i Zemun pokrenuta je akcija Vihor u potrazi za napadačem. Mrtav muškarac ima vidne povrede glave, pa se sumnja da je on pogođen hicima iz vatrenog oružja u glavu - dodaje sagovornik.

Autor: D.Bošković

