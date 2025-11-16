AKTUELNO

PINK.RS NA LICU MESTA! Prve slike sa mesta PUCNJAVE u Beogradu - Ranjenom mladiću se BORE ZA ŽIVOT, policija pokrenula AKCIJU VIHOR (FOTO)

Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić

U.R. (24) pogođen je večeras hicem u grudi dok je prilazio svom automobilu u Vukasovićevoj ulici, na Rakovici.

Kako saznaju mediji, U.R. (24) je dovezen večeras u Ambulantu reanimacije Urgentnog centrasa ozbiljnim povredama u predelu grudnog koša, saznaje se nezvanično.

UPUCAN ČIM JE IZAŠAO IZ AUTOMOBILA! Komšinica otkrila detalje ranjavanja mladića u Beogradu: Istrčali smo izbezumljeni čim smo čuli PUCNJAVU, mnogo DE

Pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.

Foto: Pink.rs

U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.

Podsetimo, mladić je nakon pucnjave u kritičnom stanju prebačen u Urgentni centar. Sumnja se da je sačekuša, a na snazi je policijska akcija "Vihor 3".

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Policija

#Pucnjava

#akcija vihor

#hirna pomoć

