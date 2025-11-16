UPUCAN ČIM JE IZAŠAO IZ AUTOMOBILA! Komšinica otkrila detalje ranjavanja mladića u Beogradu: Istrčali smo izbezumljeni čim smo čuli PUCNJAVU, mnogo DECE je bilo napolju

U.R. (24) upucan je večeras nešto posle 18 sati na Kanarevom brdu, nezvanično se saznaje.

Mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi i u teškom stanju je prebačen u Urgentni centar.

- Parkirao je kola ispred garaža i čim je izasao iz "škode" neko ga je upucao. Komšinica koja drži podrum pića je pozvala Hitnu pomoć. Mnogo dece je bilo u tom trenutku napolju. Istrčali smo izbezumljeni napolje kad smo čuli pucnjavu - kaže jedna od stanarki iz ulice.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i u toku je velika potraga za napadačem.

Poznato stanje ranjenog mladića

Kako saznaju mediji, pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.

Njega je pregledao grudni hirurg, koji je indikovao hitno hirurško zbrinjavanje zbog upucavanja u grudni koš.

U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.

Odranije poznat policiji

Kako se saznaje, ranjeni mladić ima policijski dosije.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Autor: Iva Besarabić