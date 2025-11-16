AKTUELNO

Hronika

UPUCAN ČIM JE IZAŠAO IZ AUTOMOBILA! Komšinica otkrila detalje ranjavanja mladića u Beogradu: Istrčali smo izbezumljeni čim smo čuli PUCNJAVU, mnogo DECE je bilo napolju

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

U.R. (24) upucan je večeras nešto posle 18 sati na Kanarevom brdu, nezvanično se saznaje.

Mladić je pogođen sa dva hica u grudi ispred zgrade u kojoj živi i u teškom stanju je prebačen u Urgentni centar.

pročitajte još

POGOĐEN U GRUDNI KOŠ! Ovo je zdravstveno stanje ranjenog mladića u Beogradu - Policija INTEZIVNO traga za napadačem, pokrenuta AKCIJA VIHOR

- Parkirao je kola ispred garaža i čim je izasao iz "škode" neko ga je upucao. Komšinica koja drži podrum pića je pozvala Hitnu pomoć. Mnogo dece je bilo u tom trenutku napolju. Istrčali smo izbezumljeni napolje kad smo čuli pucnjavu - kaže jedna od stanarki iz ulice.

Policija je pokrenula akciju "Vihor 3" i u toku je velika potraga za napadačem.

Poznato stanje ranjenog mladića

Kako saznaju mediji, pacijent je odmah zbrinut i upućen na dalju dijagnostiku kako bi se utvrdio stepen povreda. Prema prvim informacijama, u desnoj strani grudnog koša utvrđeno je prisustvo krvi i zahteva hitno medicinsko praćenje.

Njega je pregledao grudni hirurg, koji je indikovao hitno hirurško zbrinjavanje zbog upucavanja u grudni koš.

U.R. je trenutno u rukama lekarskih ekipa koje nastavljaju dijagnostiku i neophodne procedure.

Odranije poznat policiji

Kako se saznaje, ranjeni mladić ima policijski dosije.

Tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu je na mestu zločina i vrši uviđaj.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Hitna pomoć

#Policija

#Ranjavanje

#mladić

POVEZANE VESTI

Hronika

POGOĐEN U GRUDNI KOŠ! Ovo je zdravstveno stanje ranjenog mladića u Beogradu - Policija INTEZIVNO traga za napadačem, pokrenuta AKCIJA VIHOR

Hronika

POŽAR U BEOGRADU - Gori stan na Kanarevom brdu! Dve vatrogasne ekipe na terenu

Hronika

TRAGEDIJA NA KANAREVOM BRDU Muškarac preminuo na ulici, lekari nisu uspeli ništa da učine

Beograd

HOROR U BEOGRADU: Čovek PREMINUO nasred ulice!

Hronika

Pucnjava u Novom Sadu: Mladić upucan u nogu

Hronika

UŽAS NA BANOVOM BRDU! Devojka (20) pretrčavala ulicu, pa oborena na pešačkom prelazu: U vozilu bilo dvoje dece