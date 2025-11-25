SLEDI NAJHLADNIJI PERIOD: Velika prognoza do kraja godine - Sneg u gradovima stiže brzo

Do kraja novembra očekuje nas oblačno i hladnije vreme, propraćeno padavinama, koje će usloviti pad temperature i sneg u gradovima, a prema najavama meteorologa sledi nam najhladniji period uz mnogo ledenih dana.

Tokom sutrašnjeg dana očekuje se umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok već u četvrtak, 27. novembra dolazi do prodora hladnog fronta, te će se zabeleti i u gradovima širom Srbije.

U brdsko-planinskim predelima očekuju se obilne padavine snega uz formiranje snežnog pokrivača.

U petak u određenim krajevima zemlje beležiće se i kiša i lokalni pljuskovi uz nastavak pada temperature, kao i formiranja snežnog pokrivača.

Srbija na udaru hladnog fronta

Prodor hladnog vazduha i eventualnog snega očekuje se od srede, 26. do 29. novembra, najavio je meteorolog Nedeljko Todorović.

- Ponovo bi bilo nešto hladnije, sa više snega zapadno od nas, dok bi u planinskim predelima padavine bile izraženije. Na Alpe i Srednju Evropu se očekuje znatno više snega, što će uticati i na zapad Balkana - kaže Todorović i dodaje:

- Nešto više kiše očekuje se na zapadu i jugozapadu zemlje, posebno u četvrtak, dok bi u južnim predelima moglo pasti i više kiše nego na severu. Maksimalne temperature u četvrtak i petak kretale bi se između 2 i 5 stepeni, što nije dovoljno da snežni pokrivač opstane u nižim predelima, čak i ako ponegde padne sneg. Kako zima od decembra odmiče, verovatnoća za sneg raste, ali detalje je teško precizirati.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je veliku i detaljnu vremensku prognozu za zimu 2025/26, a kako predviđaju meteorolozi, najhladniji mesec biće januar.

Prognoza za decembar

Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko dva stepena.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.2 stepeni. Mesečna suma padavina tokom decembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 milimetara nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 milimetara.

Srednja minimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost januarske srednje minimalne temperature vazduha oko 0.2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u januaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom januara biće oko 5.7 stepen.

Mesečna suma padavina tokom januara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini januarska suma padavina iznosiće oko 40 milimetara.

U prvoj polovini februara umereni, a kratkotrajno su mogući i jaki jutarnji mrazevi. Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 9.3 stepena.

Mesečna suma padavina tokom februara zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 milimetara nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 39 milimetara.

