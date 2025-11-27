SUSNEŽICA U BEOGRADU: Uz kišu promiču i prve pahulje! Ali pravi sneg tek će početi da pada, EVO i kad tačno (VIDEO)

U Beogradu danas pretežno oblačno i malo hladnije. Slabe mešovite padavine se očekuju najpre u jutarnjim satima, tokom dana će biti suvo, a nove padavine stižu u toku noći ka petku, kada je u višim delovima grada moguć i tanak, neujednačen snežni pokrivač.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Temperatura bez većeg kolebanja, u intervalu od jednog do četiri stepena.

U Beogradu je rano jutros počela susnežica.

Vreme u ostatku Srbije

U većem delu Srbije danas će biti oblačno i hladnije s kišom i snegom, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine se očekuju najpre ujutro i pre podne, tokom dana će kratkotrajno prestati, a kasnije posle podne i uveče ponovo se očekuju širom Srbije.

U nižim predelima padaće pretežno kiša i susnežica, u brdsko-planinskim sneg, uz stvaranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, a u večernjim, noćnim i jutarnjim satima pojava snega očekuje se i u nižim predelima.

Povremene epizode jačeg snega u brdsko-planinskim predelima očekuju se sa prekidima sve do subote.

Kiša koja će se lediti na tlu ujutro i pre podne je moguća u oblasti Homolja, a u toku večeri i noći i u drugim brdsko-planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije.

U Vojvodini će tokom većeg dela dana biti suvo, a na severu Bačke i Banata i uz sunčane intervale. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severni i severozapadni.

Temperatura bez većeg kolebanja, u većini mesta u intervalu od nule do pet, a na istoku i jugoistoku zemlje i do sedam stepeni.

Autor: Iva Besarabić