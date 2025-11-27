Izdato važno UPOZORENJE za vozače: Nekoliko opasnih pojava u Srbiji, neophodan je OPREZ

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima, napominje u saopštenju Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnim pravcima Knjaževac - Tresibaba, Paraćin - prevoj Čestobrodica, prevoj Čestobrodica - Boljevac, Žagubica - Crni Vrh - Borsko jezero, Boljevac - Sokobanja.

Na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe JPPS, najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja, deonice na kojima ima snega su petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog auto-puta), petlja Preljina - petlja Pakovraće, deonica Divljaka - Ivanjica, gde su kolovozi vlažni, a snega ima do 5 cm.

Snega ima do pet do 10 centimetara i na deonici Ivanjica - Javor, Javor - Sjenica, Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, Nova Varoš - Aljinovići, kao i kod državne granica sa Crnom Gorom (granični prelaz Jabuka) - Prijepolje, na deonicama Ivanjica - Buk, Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina, Jelova Gora - Užice.

JPPS vozačima preporučuje opreznu vožnju.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Beograda, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Kruševca, Novog Pazara, Užica. Preporučuje se oprezna vožnja!

JPPS upozorava vozače da su na putevima kod Zaječara mogući sitni odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima. Najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Kod Užica na snazi je zabrana za šlepere i kamione sa prikolicom na deonici IB-23 preko Zlatibora i IIA-170 preko Tare i Debelog Brda.

Zabrana saobraćaja za kamione se prikolicom I šlepere na putervima II, III prioriteta na snazi je kod Ivanjice.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apel vozačima je da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji, navodi JPPS.

Autor: Iva Besarabić