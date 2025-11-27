'Bio si nam otac, učitelj, drug' Dačić i stranačke kolege odale poštu na četvrtu godišnjicu smrti Milutina Mrkonjića

AKTUELNO

Izvor: Blic.rs, Foto: Instagram.com/ivica.dacic.rs ||

Četiri godine nakon smrti Milutina Mrkonjića, jednog od osnivača SPS i bivšeg ministra, prijatelji i saradnici, na čelu sa predsednikom SPS Ivicom Dačićem, odali su počast na Novom groblju.

- Milutin Mrkonjić - legenda koja živi. Bio si nam otac, učitelj, drug... Četiri godine bez tebe, a ljubav i sećanje je sve jače i jače… - napisao je Ivica Dačić u u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Na Novom groblju, gde je Mrkonjić sahranjen, sa Dačićem su bile i Mrkonjićeve stranačke kolege Vladan Zagrađanin i Aleksandar Antić, kao i Ana Bekuta, Mrkonjićeva dugogodišnja partnerka.

Milutin Mrkonjić preminuo je u Beogradu 27. novembra 2021. godine u 79. godini, nakon što mu se zdravstveno stanje naglo pogoršalo.

Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Koje bio bio Milutin Mrkonjić

Bio je jedan je od jedan je od osnivača SPS, a u svojoj dugoj poslovnoj i političkoj karijeri bio je na više značajnih funkcija, dugogodišnji poslanik, ministar u dva mandata i savetnik. Rođen je u Beogradu, gde je završio Građevinski fakultet.

Nakon NATO bombardovanja Srbije, 1999. godine, postavljen je za rukovodioca obnove Srbije kao predstavnik Vlade Srbije.

Mrkonjić se 2008. godine kandidovao se za predsednika Srbije ispred SPS i osvojio 6 odsto glasova, a iste godine je izabran za ministra infrastrukture u tada novoformiranoj Vladi Srbije, a onda je i od maja 2012. do septembra naredne godine bio je ministar saobraćaja. Godine 2013. je položio zakletvu kao poslanik Narodne skupštine.

Autor: S.M.

