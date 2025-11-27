SVETSKO PRIZNANJE! Telekom Srbija osvojio je dve velike nagrade na prestižnoj međunarodnoj poslovnoj konferenciji u Istanbulu

Telekom Srbija osvojio je dve velike nagrade na prestižnoj međunarodnoj poslovnoj konferenciji u Istanbulu, a obe se odnose na istorijski posao izdavanja evroobveznica od 900 miliona dolara na berzi u Dablinu.

Konferencija sa ceremonijom dodele nagrada “Global Banking & Markets Awards: CEE, Central Asia & Türkiye 2025” održana je 25. i 26. novembra u turskoj prestonici, uz učešće 1.085 delegata iz 38 zemalja centralne i istočne Evrope, centralne Azije i države domaćina.

Srpski nacionalni operater osvojio je dva ugledna priznanja:

transakcija godine u domenu kompanija u državnom vlasništvu i transakcija godine na međunarodnom tržištu kapitala.

Telekom Srbija je u oktobru 2024, kao prva kompanija sa Zapadnog Balkana, izašao na evropsku berzu i izdao obveznice na međunarodnom tržištu kapitala u vrednosti od 900 miliona dolara, a uz interesovanje najuglednijih investitora iz celog sveta za višestruko veće iznose.

Nagrađena strateška transakcija predstavlja istorijski korak, s obzirom na to da je Telekom Srbija prva kompanija iz Srbije koja se plasirala na međunarodno tržište kapitala, uz realizaciju prvog “hedžing” aranžmana sa korporacijom sa područja Zapadnog Balkana. Uz sve navedeno, Telekom Srbija je prva kompanija iz celog regiona koja je dobila međunarodni kreditni rejting od globalno renomiranih agencija, koji će biti potvrđen i ove godine.

Vodeća srpska kompanija time je potvrdila svoju snažnu posvećenost maksimalnoj finansijskoj održivosti, obezbeđivanju dugoročne stabilnosti i najvišim međunarodnim standardima dobrog upravljanja.

Proces izdavanja obveznica na evropskoj berzi vodili su ugledni finansijski partneri Telekoma Srbija - Bank of Amerika, BNP Paribas, Dojče Banka, Erste Grupa, MUFG Sekjuritis, Rajfajzen Banka i Unikredit - što je sve dodatna potvrda veličine i značaja obavljenog posla, kao i međunarodnog ugleda Telekoma Srbija bez premca na Zapadnom Balkanu.

Telekom Srbija je, prema svim kriterijumima, najveći i najuspešniji telekomunikacioni operator u regionu, sa skoro 13 miliona korisnika i uz neprestani snažni rast prihoda, koji se poslednjih godina preko svog “projekta za dijasporu” snažno širi na najbogatija zapadna tržišta kao što su Nemačka, Austrija, Švajcarska, a od sledeće godine i SAD.

5G u Srbiji za nedelju dana! Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić nedavno je saopštio jednu odličnu vest za korisnike u našoj zemlji. - Prvih dana decembra počeće sa radom 5G mreža u velikim gradovima širom Srbije, sva tri operatera su potpuno spremna. Ovo je veoma važno za korisnike, koji će osetiti brži internet, ali i za celokupnu srpsku industriju, za razvoj servisa na bazi veštačke inteligencije (AI). Startapovi će moći da razviju nove ideje, a kompanije da unaprede svoje procese rada i usluge - naglasio je Lučić.

Inače, srpski nacionalni operater postao je i lider razvoja 5G mreže u celom regionu Zapadnog Balkana, uz ekskluzivno strateško partnerstvo sa Evropskom investicionom bankom i, kao jedini operater iz cele Evrope, sa američkom državnom izvozno-uvoznom Eksim bankom.

Autor: A.A.