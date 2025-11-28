Teretnjaci na izlazu na Batrovcima čekaju osam sati: Evo kakvo je stanje na naplatnim rampama

Prema informacijama Uprave granične policije u 17.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je osam sati, a na graničnom prelazu Sremska Rača sat vremena, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

Kako je navedeno u saopštenju, na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

JP "Putevi Srbije" apeluje na maksimalan oprez pri vožnji jer, zbog mogućih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice i magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka.

Iz ovog preduzeća savetuju vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluju da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, uz maksimalan oprez u vožnji.

