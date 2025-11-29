VAŽNO OBAVEŠTENJE, ODLUKA STUPA NA SNAGU U PONEDELJAK: Oglasila se NBS, ovo je zvanično saopštenje

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak, 1. decembra 117,3850 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS)

Dinar će prema evru oslabiti za 0,1 odsto u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,4 odsto, a od početka godine za 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je nepromenjen i iznosi 101,3162 dinara za dolar.



Kurs dinara prema dolaru nepromenjen je u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,2 odsto, a od početka godine za 11 odsto.

Autor: D.Bošković