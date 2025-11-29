Svi putevi očiščeni, so posuta na kružnim tokovima mostovima i stepništima u gradu: Pune ruke posla za nadležne službe u Čačku

Ekipe zimske službe grada Čačka, veče i noć su provele na terenu, jer je sneg intenzivno padao tokom čitave večeri, a temperature su tokom noći bili ispod nule.

- Na svim putevima van grada, a naročito na većim nadmorskim visinama, sneg se zadržavao na kolovozu, tako da su svi putni pravci tokom noći očišćeni i posuti mešavinom soli i kamenog agregata. Svi prilazi manastirima u Ovčarsko - kablarskoj klisuri, kao i manastiru Vujan u Prislonici, takodje su očišćeni i posuti solju i rizlom, saopšteno je iz JP Gradac.

Na gradskom području, pored čišćenja putnih pravaca na Ljubić brdu, Topalovom brdu, Gornjoj Atenici i Loznici, preventivno je posuta so i na kružnim tokovima, mostovima i stepeništima u samom gradu.

- Ekipe naših Javno - komunalnih preduzeća su u pripravnosti, pratićemo dalji razvoj vremenskih prilika i intervenisati u slučaju potrebe, ali očekujemo za nekoliko stepeni topliju noć, sa temperaturama iznad nule i bez padavina, dodaju u JP Gradac.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da zbog vlažnih kolovoza prilagode vožnju uslovima na putu.

- Zahvaljujemo se vrednim radnicima naših javno - komunalnih preduzeća "Gradsko zelenilo", "Moravac" i "Komunalac" koji su noć proveli radno, kako bi naši sugradjani jutro dočekali sa očišćenim putevima, spremnim za nesmetano odvijanje saobraćaja, poručuju iz JP Gradac.

Autor: D.Bošković