SJAJNE VESTI ZA PENZIONERE! Ognjenović: Prosečna decembarska penzija biće veća za oko 6.000 dinara od sadašnje

Prosečna decembarska penzija biće uvećana za 12,2 odsto i po trenutno poznatim parametrima iznosiće oko 56.860 dinara, odnosno 485 evra, što će nominalno biti za oko 6.000 dinara više od trenutnog proseka, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Relja Ognjenović.

On je za najnovije izdanje "Glasa osiguranika", glasila Fonda PIO, rekao da će u Fondu nastojati da tako uvećane penzije svim korisnicima isplate već prvih radnih dana posle Nove godine.

Prema njegovim rečima u prethodnih godinu dana, od decembra 2024, kada su penzije uvećane za 10,9 odsto, do decembra 2025. godine, penzije su kumulativno veće za 24,4 odsto, što je daleko više od inflacije u ovom periodu koja je bila jednocifrena.

Pojasnio je da je visina procenta usklađivanja utvrđena u odnosu na visinu rasta prosečne neto zarade u prethodnom periodu.

-Ovaj način usklađivanja je najpovoljniji za korisnike. Zahvaljujući rastu BDP-a od jula 2024. do juna 2025. godine, učešće neto penzija u BDP-u manje je od 10 odsto i primenom formule usklađivanja iz Zakona o PIO dobija se procenat od 12,2 odsto, istakao je on.

Dodao je da je novac za isplatu uvećanih penzija fond obezbedio finansijskim planom za 2026. godinu.

Planirani budžet Fonda PIO za narednu godinu iznosi 1.365,7 milijardi dinara, i veći je za 12,2 odsto u odnosu na prvobitni plan za 2025. godinu, a nominalno je veći za 148 milijardi dinara.

Ognjenović je naveo da je ovih dana počela da radi nova digitalna platforma za ostvarivanje prava, koja bi trebalo da ubrza izdavanje svih rešenja koja su građanima neophodna.

Istakao je da se sistem nije menjao 30 godina i da će novo softversko rešenje, odnosno nova aplikacija matične evidencije osiguranika, pored ubrzanja procedure izdatih rešenja, pomoći i u ostalim delatnostima Fonda PIO.

-Imali smo najavljeni zastoj zbog finalne migracije podataka na novu aplikaciju, u trajanju od dva meseca, i zvanično je 27. novembra počeo sa radom novi sistem, što će građani osetiti zbog brzine i operativnosti naših radnika, kao i brzine izdavanja rešenja, rekao je on.

Autor: D.Bošković