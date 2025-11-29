NEPOZVANI GOST DOŠAO DO INDUSTRIJSKE ZONE U ZLATIBORSKOM SELU: Zaposleni se preplašili kada su ga videli

Zaposleni u industrijskoj zoni u zlatiborskom selu Šljivovica zabrinuli su se, kada su pre tri dana imala nesvakidašnjeg i nepozvanog gosta.

Na FB stranici Zlatiborci, Snežana Milosavljević objavila je fotografiju, a ono što je na njoj nisu ni sanjali da to mogu videte u njihovom selu i to u krugu gde svaki dan prolazi veliki broj ljudi.

Ispred jedne paletare snimljen je ogroman medved.

- On je došao pred vrata paletare. Oni koji su ga videli bili su prestravljeni. On je kroz otvorena vrata gledao pravo u njih. Onda je otišao. I to se sve dešavalo u krugu gde ima desetine preduzeća u kojima radi veliki broj ljudi i na oko 150 m od magistralnog puta Užice – Mokra Gora – priča radnik iz te zone.

Šljivovica je naseljeno selo, koje ima oko 400 stanovnika. Međutim, sudeći po komentarima Šljivovčani su više skloni šali, nego strahu. Neki su ga nazvali “poštar sa Zlatibora”, dok je autorka objave napisala da je “medved kod nas domaća životinja. Ima ih na svakom koraku”.

Autor: D.Bošković