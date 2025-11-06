AKTUELNO

Svet

UKRAJINA POGODILA SRCE RUSKE NAFTNE INDUSTRIJE: Lukoil u Volgogradu u plamenu, rafinerija prestala s radom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Tanjug AP/Tomer Neuberg ||

Ukrajinski dronovi pogodili su glavnu rafineriju Lukoil u Volgogradu, zaustavljajući proizvodnju i izazivajući teška oštećenja u industrijskoj zoni Krasnoarmejsk.

Napad je deo talasa udara na rusku energetsku infrastrukturu.

Velika rafinerija kompanije Lukoil u ruskom Volgogradu prestala je sa radom posle masovnog napada ukrajinskih dronova, potvrdila su tri nezavisna izvora iz energetskog sektora.

Napad je pogodio glavne proizvodne jedinice rafinerije, uključujući CDU-5, kapaciteta 9.100 tona nafte dnevno, i postrojenje za hidrokreking od 11.000 tona dnevno. Radi se o pogonima koji čine gotovo petinu ukupnog kapaciteta rafinerije, što predstavlja ogroman udarac za rusku naftnu industriju.

„Rafinerija je zaustavljena, CDU-5 je gorio, a hidrokreker je delimično uništen“, izjavio je jedan od izvora za Reuters. Kompanija Lukoil do sada se nije oglasila povodom incidenta.

Volgogradska rafinerija, jedna od najvećih u Rusiji, prošle godine je preradila više od 13 miliona tona nafte, što predstavlja oko 5% ukupnog ruskog kapaciteta.

Autor: Iva Besarabić

