UKRAJINA POGODILA SRCE RUSKE NAFTNE INDUSTRIJE: Lukoil u Volgogradu u plamenu, rafinerija prestala s radom (VIDEO)

Ukrajinski dronovi pogodili su glavnu rafineriju Lukoil u Volgogradu, zaustavljajući proizvodnju i izazivajući teška oštećenja u industrijskoj zoni Krasnoarmejsk.

Napad je deo talasa udara na rusku energetsku infrastrukturu.

Velika rafinerija kompanije Lukoil u ruskom Volgogradu prestala je sa radom posle masovnog napada ukrajinskih dronova, potvrdila su tri nezavisna izvora iz energetskog sektora.

Napad je pogodio glavne proizvodne jedinice rafinerije, uključujući CDU-5, kapaciteta 9.100 tona nafte dnevno, i postrojenje za hidrokreking od 11.000 tona dnevno. Radi se o pogonima koji čine gotovo petinu ukupnog kapaciteta rafinerije, što predstavlja ogroman udarac za rusku naftnu industriju.

„Rafinerija je zaustavljena, CDU-5 je gorio, a hidrokreker je delimično uništen“, izjavio je jedan od izvora za Reuters. Kompanija Lukoil do sada se nije oglasila povodom incidenta.

The Lukoil refinery in Volgograd, russia and an oil depot in Simferopol, occupied Crimea also got a visit from good Ukrainian drones. pic.twitter.com/BSNjXLGV1O — Kvist (@kvistp) 06. новембар 2025.

Volgogradska rafinerija, jedna od najvećih u Rusiji, prošle godine je preradila više od 13 miliona tona nafte, što predstavlja oko 5% ukupnog ruskog kapaciteta.

Autor: Iva Besarabić