AKTUELNO

Društvo

Sudar dva vozila i požar u tunelu Predejane! Uspešna vatrogasna vežba: Pogledajte kako je izgledala akcija spasilaca (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova održali su vežbu u u tunelu Predejane, koja je obuhvatila gašenje požara i evakuaciju ugroženih osoba u specifičnim uslovima.

U Grdeličkoj klisuri, u tunelu Predejane, nakon simulirane saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva putnička vozila i požara na jednom od automobila vatrogasci- spasioci su podesnim alatima oslobodili putnike u havarisanim vozilima, a zatim ih bezbedno evkuisali iz tunela.

Foto: TV Pink Printscreen

Za to vreme njihove kolege su uz pomoć specijalnog novonabavljenog vatrogasnog vozila za intervenciju u tunelima, prvim takve vrste u Srbiji ugasili požar.

- Ovo je bila prilika ne samo da naši vatrogasci-spasioci provežbaju tehnike gašenja požara i reagovanja u ovakvim situacijama u tunelima, koji su specifični, već i da se poboljša koordinacija sa Putevima Srbije koji su upravljači ovih objekata - naveo je načelnik operativnog centra SVS Milan Kocić.

Vreme stizanja vatrogasaca - spasilaca je od presudnog značaja za ugorženje ljude. Zbog opšte bezbednosti važno je da svi učesnici u saobraćaju poštuju propise i prate upozorenja nadležnih službi prilikom vanrednih događaja.

Foto: TV Pink Printscreen

Kocić je upozorio da nisu svi vozači savesni, čime ometaju rad vatrogasaca, ali i sebe dovode u opasnost.

Vatrogasci-spasioci se kroz ovakve terenske vežbe pripremaju za rad u realnim uslovima, jer su intervencije u tunelima najzahtevnije i najrizičnije.

Video: TV Pink Printscreen

Vežba je održana u okviru projekta prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, čiji je cilj poboljšanja kapaciteta stručnih timova u vanrednim situacijama.

Autor: S.M.

#Požar

#Sudar

#Vatrogasci

#spasavanje

#vežba

POVEZANE VESTI

Društvo

Zahtevna vežba Sektora za vanredne situacije: Sprečena katastrofa u tunelu, predstavljena oprema vredna 2,5 MILIONA (FOTO)

Hronika

OVO JE STARAČKI DOM U KOM JE STRADALO OSAM OSOBA: Oglasio se i MUP Srbije, sumnja se da je požar podmetnut (FOTO)

Društvo

PRVE FOTOGRAFOJE SA KRČEDINSKE ADE: Vatrogasci odneli hranu kravama i konjima! (FOTO)

Društvo

NEMA UGROŽENOG STANOVNIŠTVA! Pripadnici Sektora za vanredne situacije u Mačvanskom okrugu: Nema potrebe za evakuacijom (FOTO)

Društvo

MUP izdao hitno upozorenje i apel zbog nevremena u Srbiji: Evo koji gradovi su večeras na udaru, kritična tačka i Beograd

Društvo

LOKALIZOVAN POŽAR KOD KLADOVA Više od 50 vatrogasaca učestvovalo, obranjena domaćinstva (FOTO, VIDEO)