Kiša i sneg danas u ovim delovima Srbije: Sledi razvedravanje, temperatura do 10 stepeni

U Srbiji u nedelju ujutro tmurno i hladno, na severoistoku i istoku sa kišom. Tokom dana padavinska zona sa severoistoka i istoka premeštaće se prema centralnoj i jugoistočnoj Srbiji i donosiće kišu i pljuskove susnežice i snega.

U ostalim predelima Srbije suvo, na zapadu, jugozapadu i severozapadu sa sunčanim periodima. Duvaće slab do umeren zapadni vetar, na istoku Srbije jak. Jutarnjna temperatuura od -1 do 4°C, maksimalna dnevna od 4 na jugoistoku do 10 stepeni na severozapadu Srbije.

U Beogadu u nedelju oblačno i tmurno, ujutro sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren zapadni vetar. Jutarnja temperatura 2, maksimalna dnevna 6°C.

