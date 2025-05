Konačno sunčano, i do 22 stepena! Kiša se očekuje samo u OVOM DELOVIMA zemlje!

U Srbiji u ponedeljak sunčano vreme. Ujutro na krajnjem istoku i jugoistoku oblačno sa kišom. Tokom dana na severozapadu i zapadu povećanje oblačnosti.

Tokom večeri i noći ponegde se očekuju kratkotajni pljuskovi sa grmljavinom.



Duvaće umeren do jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 3 na jugoistoku do 11 stepeni na severu Srbije, maksimalna dnevna od 18 do 22°C.

Vreme danas u Beogradu

U Beogradu u ponedeljak pre podne pretežno sunčano.

Posle podne povećanje oblačnosti, a tokom večeri i noći biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura 10, maksimalna dnevna 20 stepeni.

Autor: S.M.