PADA SNEG U BEOGRADU! Prestonica se zabelela, temperatura u minusu

Ovog jutra zabeleo se Beograd!

Kao što je najavio Republički hidrometeorološki zavod, ovog jutra u Beogradu padala je kiša, potom susnežica, a građane je obradovao i sneg!

Prema najavama, najniža dnevna temperatura iznosiće -1 stepen, baš kao što je i bilo ovog jutra. Najviša dnevna temperatura biće 10 stepeni.



Takođe, moguća je pojava magle i niske oblačnosti.

Podsetimo, u ponedeljak i utorak očekuje se malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, a samo se u utorak uz nešto više oblačnosti slaba kiša očekuje u severnim i zapadnim krajevima zemlje.

Autor: D.Bošković