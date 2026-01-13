OPREZ! Ledena kiša jutros u ovom delu Srbije, a EVO gde pada sneg: Temperatura raste iz časa u čas

Ovog jutra ledena kiša pada širom Vojvodine, naročito u Banatu, a na severu Bačke i na severoistoku, istoku i jugoistoku Banata pada sneg.

Ovaj padavinski sistem premešta se u severozapadnoj visinskoj struji prema jugoistoku, tako da se tokom prepodneva ledena kiša i sneg očekuju uglavnom na severoistoku Srbije, naročito u Banatu, donjem Podunavlju, u Braničevskom okrugu i na istoku Srbije, odnosno u Timočkoj i Negotinskoj Krajini.

Provejavanje snega ili ledene kiše tokom prepodneva može biti i na širem području Beograda, u Pomoravlju i Podunavlju.

Ipak, značajnijih padavina neće biti.

Sa zapada pristiže sve toplija vazdušna masa, pa temperatura raste iz časa u čas.

U ponoć su temperature bile u Sjenici i do -17 stepeni, u Banatu i do -11, a već sada u Sjenici je -10, u Banatskom Karlovcu -2, na Kopaoniku je sa -15 temperatura porasla na -5, a u Beogradu sa -2 na 2°C.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od -6 na jugoistoku do 0 stepeni na severozapadu Srbije, u Beogradu je 2°C.

Otopljenje će se nastaviti i tokom današnjeg dana. Maksimalna temperatura biće do 7, u Beogradu do 5 stepeni. Ledeni dan ostaće samo u Negotinskoj Krajini, temperatura do -2°C.

Narednih dana još toplije.

Inače, velika opreznost se preporučuje na opasnost od poledice, kako za pešake, tako i za vozače.

Usled otopljenja, moguć je pad ledenica i snegova sa krovova i drvoreda i drugih objekata, pa se preporučuje ogromna opreznost, jer ti padovi mogu biti i sa veih visina.

Redovno treba pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa najavama i upozorenjima.

Autor: A.A.