SRBIJA POD SNEGOM I LEDOM! RHMZ saopštio: Umeren sneg u Beogradu, Valjevu, Smederevskoj Palanci, na jugu Srbije ledena kiša

Prema podacima podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sneg umerenog intenziteta pada večeras u Beogradu, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Sjenici i na Crnom Vrhu, dok u većini ostalih krajeva pada slab sneg, osim Niša i Leskovca, gde pada ledena kiša.

Saobraćaj u Beogradu je otežan.

Temperatura je u celoj Srbiji u minusu, osim u Negotinu, Zaječaru i Vranju, gde je nula stepeni.

Najhladnije je na Crnom Vrhu, gde je minus 8 i u Sjenici, gde je temperatura minus 7 stepeni Celzijusa.

U Beogradu je temperatura minus tri stepena Celzijusa.

RHMZ je savetovao je oprez svim učesnicima u saobraćaju, zbog snega i lokalne pojave ledene kiše i stvaranja poledice.

Prema prognozi RHMZ-a, tokom noći biće oblačno sa snegom, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

Očekuju se intenzivnije padavine, pa može pasti od 10 do 15 cm novog snega, lokalno i više.

Na jugu i jugoistoku padaće kiša, koja će se ponegde lediti na tlu.

Kasnije uveče i tokom noći i u ovim krajevima prelazak kiše u sneg.

U Beogradu će biti oblačno sa snegom, a očekuje se intenziviranje padavina i novih 10 do 15 cm snega.

