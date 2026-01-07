LEDENA NOĆ PRED SRBIJOM: Opasni uslovi širom zemlje, led na ulicama, zima steže i do -15! Pogledajte šta nas čeka narednih sati ali i dana

Ove večeri u većem delu Srbije veje sneg. Sneg pada i u Beogradu. U centralnim i jugoistočnim predelima Srbije pada ledena kiša i stvara se veoma opasna poledica. Na krajnjem jugu Srbije i na Kosovu i Metohiji i dalje pada kiša.

U ovom času na severu Kosmeta i na južnim padinama Kopaonika pada ledena kiša, uz grmljavinu, a ledena kiša prelazi i u sneg. Ovaj grmljavinski sistem sa ledenom kišom i snegom premešta se prema Topličkom okrugu i istočnim padinama Kopaonika.

Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od -3 do 0°C. Malo toplije je na jugu Srbije, uz temperature do 2°C.

Zlatibor meri -7, Sjenica -3. Na Kopaoniku je kiša prešla u obilni sneg i temperatura je sa 2 stepena opala na -1°C.

Znatno toplije je i dalje južnije od Srbije, uz prolećne temperature.

Ipak, ledena vazdušna masa sa severa preko našeg područja širi se dalje ka jugu.

U četvrtak sneg. Ujutro u severozapadnim, sredinom dana i posle podne i ostalim predelima prestanak padavina. Očekuje se LEDENI DAN, što znači da maksimalna temperatura neće preći 0°C.

Jutarnja temperatura od -7 na severozapadu do -1 na istoku Srbije, maksimalna dnevna od -4 do 0°C.

U petak ujutro jači mraz, temperatura i do -10 stepeni, lokalno i do -15. Tokom dana toplije, temperatura će preći u plus. Posle podne i uveče novo naoblačenje sa kišom koja će se lediti pri tlu, s obzirom na to da će temperatura podloge biti u minusu.



Za vikend blago otopljenje, ali novo naoblačenje sa kišom, susnežicom i snegom.

Zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: D.Bošković