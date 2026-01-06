Ledena kiša danas PRETI ovim delovima! Širom Srbije temperatura u minusu, a EVO gde je već jutros 12 u plusu

Ovog jutra ledena kiša pada u severozapadnim delovima Srbije. Ledena kiša tokom dana očekuje se u zapadnim, centralnim i istočnim delovima Srbije, u Sremu, Mačvi, Kolubarskom okrugu i u Podrinju sa tedencijom premeštanja ka Šumadiji i delovima Beograda.

Kiša će padati jugu i jugoistoku Srbije, a očekuje čak i na višim planinama južne Srbije, pa tako i na Kopaoniku.

Kada je reč o Beogradu, tokom dana očekuju se sneg i ledena kiša.

Sneg će danas padati na severu Vojvodine.

Zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima- navodi se na sajtu RHMZ.

Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom - navodi se na sajtu.

Trenutne temperature kreću se od -2 do 0°C u centralnim i severoistočnim predelima Srbije do 2°C, u Beogradu je -1°C.

Na jugu i jugoistoku Srbije i na planinama je toplije, uz temperature do 7 stepeni, pri čemu Kopaonik meri 2, Sjenica 5°C., Kušumlija 7 stepeni.

Najtoplije je na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije, u Dimitrovgradu i Vranju je do 12 stepeni.

Maksimalna temperatura tokom današnjeg dana biće od -2 na severu do 14 stepeni na jugu Srbije.

