TEK ĆE DA VEJE! Očekuje se novih 10 do 20 centimetara SNEGA, evo kada i gde: Ovo je detaljna prognoza za Božić u Srbiji

I u nastavku dana, ali i u utorak, nad Srbijom će se sukobljavati hladna vazdušna masa sa severa i topla sa juga, pa se ledena kiša očekuje u mnogim zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, na jugu Vojvodine i u Beogradu, u Šumadiji, u Pomoravlju i u Podunavlju, kao i u delovima Braničevskog okruga.

U ovim predelima očekuje se stvaranje veoma opasne poledice.

U severnim predelima Vojvodine vejaće sneg, a kiša će pljuštati na jugu i jugoistoku Srbije, uz sneg tek na višim planinama iznad 2000 metara.

Maksimalna temperatura od 0 na severu do 15 stepeni na jugoistoku Srbije.

Trenutne temperature kreću se od -1 na severu do 3 stepena u centralnim predelima Srbije, dok je toplije južnije. Sjenica i Kuršumlija mere 5, a Vranje i Dimitrovgrad 12-13 stepeni, kao i predelima na Kosmetu. U Beogradu je 1°C.

U sredu će sneg vejati u većem delu Srbije, na jugu i jugoistoku i dalje kišovito i relativno toplo.

Očekuje se novih 10 do 20 cm snega, a na jugu i jugoistoku Srbije i do 30 litara kiše.

Očekuje se ledeni dan, temperatura od -4 do 0 °C, na jugu i jugoistoku do 8 stepeni.

Sneg se očekuje za Božić i u Beogradu, palo bi novih desetak centimetara. Očekuje se ledeni dan, temperatura od -4 do -2.

Ledeni dan i u četvrtak, ali suvo.

Potom tokom vikenda sledi otopljenje, ali i novi talas kiša i snega. Jutarnja temperatura ostaće u minusu, dnevne će biti u plusu.

Ogroman oprez preporučuje se i vozačima u saobraćaju i pešacima.

- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomlјenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima- navodi se na sajtu RHMZ.

- Usled ledene kiše koja se na području Srema, Beograda, južnog Banata, Šumadije, Pomoravlјa, istočne, zapadne i dela jugozapadne Srbije očekuje do 07.01.2026. godine, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima. Na ugroženom području očekuju se veoma opasni uslovi za vožnju. Pripremite se i za moguće prekide u snabdevanju električnom energijom - navodi se na sajtu.

Zbog očekivanih vremenskih (ne)prilika treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Inače, veći deo Evrope pod uticajem je ledene vazdušne mase i veoma niskih temperatura, uz mećavu. Na severu Evrope temperature se spuštaju i do -40 stepeni. Toplo je samo na krajnjem jugu Evrope i u oblasti Mediterana, a u Grčkoj je 20 stepeni. Ogromna temperaturna razlika između severa i juga je i u Srbiji, pa sever Srbije i Beograd trenutno mere 0 °C, a jug Srbije 15 do 17 stepeni.

Autor: Iva Besarabić