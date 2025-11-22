SNEG U OVIM GRADOVIMA VEĆ PADA, STIŽE I U BEOGRAD! Evo kako se kreće oblak iznad Srbije, sat po sat celog vikenda

Ovog jutra sneg veje u pojedinim delovima zapadne Srbije i u Podrinju, dok je susnežicom praćen u Bačkoj, Sremu, Mačvi i u u Kolubarskom okrugu. Kako se može videti na radarskim slikama meteorološkog sajta "Vreme i radar" gotovo u većinskom delu Vojvodine provejava sneg, kao i na Zlatiboru, dok se Fruška Gora jutros zabelela. RHMZ prognozira i stvaranje snežnog pokrivača.

Prve pahulje, a da nisu na planinana, pale su na severu Srbije. Pa tako, susnežica i sneg su ovog prepodneva obuhvatili okolinu (ali i same gradove): Suboticu, Bačku Topolu, Sombor, Apatin, Vrbas, Bečej, Odžake, Rumu, Sremsku Mitrovicu, Rumu, Šabac.

Kako se može videti na meteorološkom sajtu "Vreme i radar", sneg i susnežic obuhvatiće i čitavu zapadnu Srbiju i dalje se kretati prema severu zemlje.

Sneg u Srbiji u 19 sati

Kada je reč o Beogradu, danas se očekuju kiša, susnežica i sneg. Sneg će biti rezervisan za više delove grada, kiša i susnežica za niže, dok se tokom večeri sneg očekuje na širem području grada, uz temperaturu oko 0°C.

Sneg u Srbiji u 21 sat

Pogledajte kako sneg provejava oko 9 časova na Krivaji u Bačkoj Topoli, a gde lišće još uvek nije požutelo.

I Subotica se jutros probudila pod prvim pahuljama.

Prve pahulje pale su i u Novom Sadu.

Malo snega na Zlatiboru

Kako se može videti na gradskim kamerama, sneg provejava i na Zlatiboru, dok se Kopaonik još uvek nije potpuno zabeleo.

Kako javljaju čitaoci, sinoć je kiša padala od Požege do Zlatibora, da bi se pretvorila u susnežicu i sneg. Danas, na ovoj srpskoj planini nije formiran snežni pokrivač, tek ponegde se zadržao sneg, dok je magla svuda prisutna.

Zabelela se Fruška Gora

Magičan prizor ovog jutra osvanuo je i na Fruškoj Gori gde se sve zabelelo.

Vremenska prognoza danas u Srbiji

Prema najnovijoj najavi RHMZ, jutro u Srbiji je osvanulo oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača.

"Tokom dana sneg se očekuje i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije", najavljuje RHMZ.

Temperature danas u Srbiji

Trenutne temperature kreću se od 1 u Podrinju do 11 stepeni na jugoistoku Srbije. Beograd, Kopaonik i Sjenica mere 2, a Zatibor -2°C.

Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni Celzijusa.

Ipak, na krajnjem jugu i istoku i danas će se zadržati toplije vreme sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 13 stepeni Celzijusa.

Vremenska prognoza RHMZ

Vremenska prognoza RHMZ za danas: Oblačno i hladno, mestimično sa kišom i susnežicom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Tokom dana sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima severne, zapadne, jugozapadne i centralne Srbije. Dnevna temperatura od 0 do 5 stepeni Celzijusa. Na krajnjem jugu i istoku i danas će se zadržati toplije vreme sa kišom, uz najvišu dnevnu temperaturu od 10 do 13 stepeni.

I u nedelju hladno s kišom, susnežicom i snegom

U nedelјu oblačno i hladno na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlјe mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima sa snegom uz dalјe manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 do 4 stepena, a najviša dnevna od 1 do 5 stepeni, u Negotinskoj krajini oko 7.

Autor: D.Bošković