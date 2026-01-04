U ovom gradu u Srbiji večeras čak 28 cm snega, EVO gde je najviše pao: Stiže nova opasnost, OPREZ!

U većem delu Srbije i dalje pada sneg, umerenog do jakog intenziteta. Na jugu zemlje pada kiša, ponegde i ledena kiša.

Najviše snega palo je na severozapadu zemlje, čak 30 cm, a najviše kiše u centralnim predelima i Pomoravlju čak 40 litara, nakon čega je palo deset centimetara snega.

Dakle, širom Srbije od sinoć je palo od 20 do 50 mm padavina po kvadratnom metru, a znatno manje ili je bilo suvo na severu Vojvodine i na jugoistoku Srbije.

Temperature su se kretale od 0 stepeni na severu Srbije do 17 stepeni na jugu. I dok je u većem delu Sbije i u Beogradu vejao sneg, na jugu Srbije padala je kiša, čak i na planinama, pa tako i na Kopaoniku.

Ove večeri najvše snega ima u Sremu, Mačvi i u Podrinju.

Sremska Mitrovica meri 28 cm, Loznica 27 cm, Beograd 17 cm, Novi Sad 10 cm, a oko desetak cm snega ima širom Srbije.

Najviše snega ima u predelima Azbukovice i Pocerine, čak i više od 30 cm.

Kopaonik meri samo 3 cm starog snega, na Zlatiboru je palo 7 cm.

Sever Vojvodine i jug i jugoistok Srbije su bez snega i snežnog pokrivača.

Srbiju do četvrtka očekuje dodatnih 10 do 30 cm snega, jedino bi za sada izostao na jugu i jugoistoku zemlje.

Ponedeljak i utorak mnogim predelima Srbije i Beogradu doneće ledenu kišu i veoma opasnu poledicu.

