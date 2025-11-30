Sveštenik otkrio sve zablude o Božićnom postu: Oko jedne stvari svi greše

Mnogi vernici misle da je u toku posta najvažnije paziti da se ne omrse, međutim, suština je mnogo veća. Sveštenik Aleksandar Praščević govori o svim zabludama koje se vezuju za Božićni post.

Na svom Instagram profilu sveštenik Aleksandar Praščević objasnio šta je jedino važno pred pričešće i naveo 10 zabluda koje muče mnoge vernike kada je reč o postu.

1. Post mora da bude strogo i po kalendaru

- Post je duhovni lek, a lek se ne propisuje po šablonu, nego prema duhovnom i telesnom stanju čoveka. Zato je dobro i uzeti blagoslov sveštenika za post.

2. Post je dijeta bez mesa i mlečnih proizvoda

- Cilj posta nije gladovanje ili mršavljenje, već duhovno jačanje, trezvenost i pobeda nad strastima.

3. Pred pričešće je važno samo da li si jeo mrsno

- Uzdržavanje od hrane podrazumeva i uzdržavanje od greha. Telesni post je samo sredstvo ka duhovnom.

4. Post nije za one koje rade težak posao

- Duhovnik može da ublaži telesni post, ali duhovni ciljevi posta ne zavise od težine našeg posla.

5. Post je nepotreban u savremenom životu

- Što je čovek opterećeniji brigama, obavezama i nemirom, post mu je korisniji i potrebniji.

6. Post može i bez pričišća

- Bez svete tajne pričešća post lako postaje samo veganska dijeta bez duhovnog uzrastanja.

7. Post je samo za zdrave

- Ko je bolestan može dobiti ublaženi post, ali upravo u bolesti post najdublje leči dušu.

8. Ako sam jednom narušio post, nema smisla nastavljati

- Post je put. Ako padneš, ustani, pokaj se i nastavi.

9. Post čini ljude tužnim i mračnim

- Pravi post rađa radost, mir, smirenje i trpljenje.

10. Bog želi da gladuješ

- Bog želi da veruješ, da voliš i da se raduješ.

Autor: D.Bošković