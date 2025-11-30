Sveštenik otkrio sve zablude o Božićnom postu: Oko jedne stvari svi greše

Mnogi vernici misle da je u toku posta najvažnije paziti da se ne omrse, međutim, suština je mnogo veća. Sveštenik Aleksandar Praščević govori o svim zabludama koje se vezuju za Božićni post.
Na svom Instagram profilu sveštenik Aleksandar Praščević objasnio šta je jedino važno pred pričešće i naveo 10 zabluda koje muče mnoge vernike kada je reč o postu.
1. Post mora da bude strogo i po kalendaru
- Post je duhovni lek, a lek se ne propisuje po šablonu, nego prema duhovnom i telesnom stanju čoveka. Zato je dobro i uzeti blagoslov sveštenika za post.
2. Post je dijeta bez mesa i mlečnih proizvoda
- Cilj posta nije gladovanje ili mršavljenje, već duhovno jačanje, trezvenost i pobeda nad strastima.
3. Pred pričešće je važno samo da li si jeo mrsno
- Uzdržavanje od hrane podrazumeva i uzdržavanje od greha. Telesni post je samo sredstvo ka duhovnom.
4. Post nije za one koje rade težak posao
- Duhovnik može da ublaži telesni post, ali duhovni ciljevi posta ne zavise od težine našeg posla.
5. Post je nepotreban u savremenom životu
- Što je čovek opterećeniji brigama, obavezama i nemirom, post mu je korisniji i potrebniji.
6. Post može i bez pričišća
- Bez svete tajne pričešća post lako postaje samo veganska dijeta bez duhovnog uzrastanja.
7. Post je samo za zdrave
- Ko je bolestan može dobiti ublaženi post, ali upravo u bolesti post najdublje leči dušu.
8. Ako sam jednom narušio post, nema smisla nastavljati
- Post je put. Ako padneš, ustani, pokaj se i nastavi.
9. Post čini ljude tužnim i mračnim
- Pravi post rađa radost, mir, smirenje i trpljenje.
10. Bog želi da gladuješ
- Bog želi da veruješ, da voliš i da se raduješ.
Autor: D.Bošković