Sve je izgorelo za samo nekoliko minuta! Sreten iz Očage moli za pomoć

Domaćinstvo mladog poljoprivrednika Sretena Lackovića iz sela Očage kod Bogatića je ove godine je zadesio veliki požar. Za samo nekoliko minuta požar je progutao krovnu konstrukciju štale u kojoj je čuvao stoku, jedini izvor prihoda.

Na nesreću, tu se njegove nedaće nisu završile. Ubrzo nakon požara, Sreten je izgubio i oca. Danas je ostao sam na porodičnom imanju, odlučan da ga ne napusti, ali i svestan da bez podrške ne može da obnovi ono što je izgoreo plamen progutao.

Humanitarnu akciju za obnovu štale pokrenuo je Albert Panić, profesor u Mačvanskoj srednjoj školi, koji je nekada bio Sretenov razredni starešina. Ubrzo mu se pridružio i Sretenov školski drug Nemanja Zorbić, verujući da zajednica može da pomogne ovom vrednom mladiću da ponovo stane na noge.

- Sreten je oduvek bio tih, skroman i radan. Završio je školu za kuvara, ali je ostao na dedovini da radi zemlju i brine o stoci. Život ga je mnogo puta povredio – majka ga je napustila dok je bio dete, a jedini pravi oslonac bio mu je deda. Iako je kroz sve prolazio sam, izrastao je u čestitog i snažnog čoveka - kaže profesor Panić.

Na zgarištu nekadašnje štale, Panić i Zorbić uverili su se koliko je Sretenu važna obnova objekta da bi mogao da nastavi da živi od svog rada i sačuva ono malo što mu je ostalo.

- Sreten danas vodi borbu potpuno sam. Ako mu sada ne pomognemo, teško će uspeti da prebrodi ovu godinu punu gubitaka. Verujem da među nama ima ljudi koji će mu pružiti podršku, makar i najmanju - poručuje Zorbić.

Pred Sretenom je veliki zadatak – obnova štale zahteva mnogo materijala, majstorske radove i vreme, a hladni dani brzo dolaze. Svaka donacija, ma koliko bila skromna, znači korak bliže tome da se njegova priča završi pobedom, a ne porazom.

Svi koji žele da pomognu mogu donacije uplatiti na:

Tekući račun: 160-6500000244852-09

Primalac: Sreten Lacković

Autor: S.M.