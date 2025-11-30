Muči vas anksioznost? Sveštenik Aleksandar ima dobar savet za sve koji se bore sa stresom: Evo kako naći unutrašnji mir

Sveštenik Aleksandar, koji je stekao veliku popularnost na društvenim mrežama, ponovo je privukao pažnju javnosti dajući duhovni odgovor na jednu od najvećih pošasti savremenog života – stres i anksioznost.

Koristeći veru i pravoslavlje kao kompas, sveštenik u svojim postovima redovno odgovara na aktuelne nedoumice, a njegov najnoviji video posvećen je pronalaženju unutrašnjeg mira.

Sveštenik je na početku videa iskreno priznao da je u današnjem užurbanom ritmu života "gotovo nemoguće izbeći stres, očajanje ili razočarenje".

"U želji da barem nekako pomognem pronašao sam molitvu Svetog Dimitrija Rostovskog koja se čita za izbavljenje od anksioznosti, očajanja, strahova, čak i od depresije", poručio je sveštenik.

Ovim potezom, on je mnogima koji se bore sa ovim stanjima ponudio duhovnu utehu i konkretan tekst za molitvu, naglašavajući značaj vere u borbi protiv unutrašnjih nemira.

Sveštenik Aleksandar je potom pročitao molitvu koja je izazvala veliku reakciju među njegovim pratiocima. Molitva glasi:

"Bože, Oče Gospoda našeg Isusa Hrista, Oče milosti i Bože svake utehe, koјi nas tešiš u svakoј našoј nevolji, uteši svakoga ko strada, ko јe žalostan, ko pada u očaјanje, ko јe uznemiren duhom čamotinje. Јer svaki čovek јe stvoren Tvoјim rukama, obdaren Tvoјom premudrošću, uzvišen Tvoјom desnicom i proslavljen Tvoјom dobrotom. A evo, sada smo primili Tvoјe Očinsko poučavanje kroz kratkotraјne nevolje. Ti, koјi sa samilošću poučavaš one koјe voliš, isto tako ih miluјeš obilno i gledaš na njihove suze. Zato, pošto si nas poučio, pomiluј nas i ublaži našu tugu; preokreni našu žalost u radost i ispuni naše srce veseljem. Pokaži na nama Tvoјu milost, Ti Koјi si divan u Svoјim savetima, neiscrpan u Svoјim sudovima, i blagosloven u svim Svoјim delima u vekove vekova. Amin".

Autor: S.M.