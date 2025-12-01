PENZIJE OD DANAS VEĆE ZA 12,2 ODSTO! Prve isplate pre Božića! Evo kolika će sada biti prosečna penzija s ovim uvećanjem, a kolika u 2026!

Penzije u Srbiji od danas su veće za 12,2 odsto, a prva uvećana primanja penzioneri će dobiti početkom januara, uoči božićnih praznika. Prosečna penzija sa ovim povećanjem iznosiće oko 437 evra.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da nisu istinite pojedine objave na društvenim mrežama da nema novca u budžetu za povećanje penzija i istakao da će penzije od danas biti uvećane za 12,2 odsto i da će prve veće penzije biti isplaćene pre božićnih praznika, odnosno 4. ili 5. januara.

Ministar finansija Siniša Mali rekao je da se svim penzionerima i ove godine penzije uvećavaju mesec dana ranije odnosno od decembra, umesto od januara.

Time Vlada Srbije, kako je rekao, ispunjava još jedno obećanje dato najstarijim sugrađanima.

"Sa predstojećim povećanjem penzija, prosečna penzija u ovoj godini će iznositi oko 437 evra, dok će prosečna penzija u 2026. godini dostići 488 evra. Zaista ogromna razlika u odnosu na 2012. godinu kada je prosečna penzija iznosila 204 evra'', naveo je Mali na Instagramu.

On je rekao da Vlada Srbije ide ka tome da prosečna penzija iznosi 650 evra do kraja 2027. godine.

''Naravno, osim rasta penzija, slede i druga povećanja primanja građana, pa će tako zarade u javnom sektoru biti veće za 5,1 odsto počev od 1. januara 2026. godine, dok će minimalna zarada biti uvećana za 10,1 odsto, čime će preći 550 evra", naveo je Mali.

Autor: A.A.