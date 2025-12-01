Ovo su deonice gde je danas potreban OPREZ: Od vlažnih puteva, preko snega i magle, do zabrana prolaska

Prema informacijama Zimske službe JP "Putevi Srbije" 2025/26 u 5.03 časa, na najopterećenijim putnim pravcima I prioriteta održavanja, snega ima do pet centimetara na deonici I B-21, Ivanjica - Javor, gde je kolovoz vlažan.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-143 Pričević - Pecka, preko Ive

II A-170 Valjevo - Poćuta - Debelo brdo, preko Debelog brda

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II B-338 Valjevo - Lelić - Mravinjci, preko Mravinjaca

Na auto-putu E-75, petlja Novi Banovci - petlja Batočina - zbog mestimične pojave magle, vidljivost je smanjena na 200 metara.

I na auto-putu E-70, petlja Dobanovci - petlja Beograd, moto-put M 11, petlja Beograd - petlja Bubanj Potok i moto-put M 12, petlja Aerodrom - Aerodrom "Nikola Tesla" - zbog pojave magle, vidljivost je smanjena na 200 metara.

JP "Putevi Srbije" savetuje učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Takođe, savetuju maksimalan oprez pri vožnji jer zbog mogućih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice na putevima, a pogotovu na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima.

Autor: A.A.