AKTUELNO

Vesti

Hitno se oglasili Putevi Srbije: Oprez na više puteva zbog mokrih kolovoza i snega

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Roland Weihrauch ||

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da na najopterećenijim putnim pravcima i prioriteta održavanja snega do pet santimetara ima na deonicama Divljaka - Ivanjica, Ivanjica - Javor i Ivanjica - Buk, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Ivanjice, dok su na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice i Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.

Navodi se i da na području Zaječara ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Dodaje se i da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni.

Autor: S.M.

#Putevi Srbije

#apel

#mokri kolovozi

#oprez

#putevi

POVEZANE VESTI

Društvo

VOZAČI OPREZ! Sneg do 5 centimetara na nekoliko deonica, iz "Puteva Srbije" apeluju: Bez zimske opreme i lanaca ne krećite na put

Društvo

AMSS UPOZORAVA: Sneg do 5 cm na nekoliko deonica, voditi računa zbog magle i poledice

Društvo

AMSS UPOZORAVA: Na pojedinim putevima na području Ivanjice i Novog Pazara ima raskvašenog snega

Društvo

AMSS UPOZORAVA NA VLAŽAN KOLOVOZ: Sneg na putu kod Ivanjice!

Društvo

OPREZNO VOZITE - Na pojedinim deonicama puteva ima snega do 5 centimetara

Društvo

Na pojedinim putevima ima raskvašenog snega, potreban oprez u vožnji