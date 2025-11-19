Hitno se oglasili Putevi Srbije: Oprez na više puteva zbog mokrih kolovoza i snega

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da na najopterećenijim putnim pravcima i prioriteta održavanja snega do pet santimetara ima na deonicama Divljaka - Ivanjica, Ivanjica - Javor i Ivanjica - Buk, zbog čega se preporučuje oprezna vožnja.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Ivanjice, dok su na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice i Užica.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet santimetara na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Užica.

Navodi se i da na području Zaječara ima sitnih odrona duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše na putu I B-34 (Đerdapska klisura).

Dodaje se i da su prilazi zimskim turističkim centrima prohodni.

Autor: S.M.