Obeležavamo SVETSKI DAN BORBE PROTIV SIDE: Statistika kaže da je zaraženo 40 MILIONA LJUDI širom sveta

Svetski dan borbe protiv side obeležava se 1. decembra kako bi se podigla svest o HIV infekciji.

SIDA je ozbiljno stanje imunodeficijencije uzrokovano virusom HIV.

Danas se širom sveta obeležava Svetski dan borbe protiv side, međunarodni datum ustanovljen još 1988. godine sa ciljem da podigne svest o HIV infekciji, pruži podršku ljudima koji žive sa ovim virusom i podseti na globalne napore da se epidemija jednom zauvek zaustavi.

SIDA, odnosno sindrom stečene imunodeficijencije, životno je ugrožavajuće stanje koje izaziva virus humane imunodeficijencije HIV.

Ovaj virus napada imuni sistem i postepeno smanjuje sposobnost organizma da se brani od infekcija.

Procene pokazuju da je od početka epidemije do 2020. godine od posledica side preminulo između 27 i 47 miliona ljudi širom sveta. Danas oko 37,7 miliona ljudi živi sa HIV-om, što ga čini jednim od najznačajnijih izazova globalnog javnog zdravlja.

Ipak, uz širenje antiretrovirusne terapije poslednjih decenija, smrtnost je drastično smanjena.

Stopa smrtnih ishoda od AIDS-a opala je za 64% u odnosu na 2004. godinu, što jasno pokazuje koliko su terapije napredovale.

Kako je nastao Svetski dan borbe protiv side

Prvi slučajevi AIDS-a identifikovani su u Sjedinjenim Američkim Državama početkom osamdesetih, a virus HIV otkrili su istraživači Franšoaz Bare-Sinusi i Luk Montanje 1983. godine.

Ideju o obeležavanju posebnog dana posvećenog ovoj bolesti pokrenuli su 1987. godine stručnjaci za informisanje javnosti Džejms Bun i Tomas Neter iz Svetske zdravstvene organizacije. Prvi Svetski dan borbe protiv side održan je 1. decembra 1988, datum odabran kako bi dobio što veću vidljivost u svetskim medijima.

Od 1996. godine Organizacija Ujedinjenih nacija za HIV/SIDA (UNAIDS) preuzima vođenje kampanje, a kasnije se fokus pomera sa jednodnevnog događaja na celogodišnje aktivnosti posvećene edukaciji i prevenciji.

Interesantno je da svaki papa od 1988. godine upućuje posebnu poruku osobama koje žive sa HIV-om, pružajući simboličnu podršku i zdravstvenim radnicima širom sveta.

Trenutna situacija i ciljevi za budućnost

Prema podacima Ujedinjenih nacija za 2022. godinu, skoro 40 miliona ljudi širom sveta živi sa HIV-om. Tokom te godine 1,3 miliona ljudi se novoinficiralo, a oko 630.000 izgubilo je život od posledica bolesti.

Uz efikasnu antiretrovirusnu terapiju, stopa smrtnosti je smanjena za više od 60%, što daje nadu da se epidemija može staviti pod kontrolu.

Zdravstvena zajednica ima ambiciozan cilj: da se do 2030. godine zaustavi globalna epidemija HIV-a. Iako je bolest i dalje neizlečiva, moderni tretmani omogućavaju osobama koje žive sa HIV-om da vode dug i kvalitetan život.

Autor: A.A.