Ako menjate PASOŠ, ovo morate ponovo da se registrujete u EES? Ključne informacije za putnike iz Srbije

Foto: Tanjug

Građani Srbije koji izvade novi pasoš moraće ponovo kroz EES postupak — fotografija, skeniranje lica i otisci prstiju, sve do potpunog ukidanja pečata 2026.

Novi sistem ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), a koji se odnosi na sva lica koja nisu državljani država članica EU i nemaju regulisan boravak u zemllama Šengen zone, naišao je na mnoge nedoumice i zabune kod građana, a jedna od njih je i pitanje - da li je potrebna ponovna registracija na EES sistem ako se izvadi novi pasoš.

Prema navodima turističkog sajta Grča info, prilikom vađenja novog pasoša, menja se i broj pasoša, a koji je direktno vezan za EES sistem. Svi građani Srbije koji su putovali u države EU i izvršili registraciju u okviru EES sistema ako su izvadili novi pasoš moraće ponovo da prođu kroz istu proceduru.

Kako funkcioniše EES

- EES sistem je vezan za broj pasoša pa samim tim novi pasoš znači i novu registraciju: fotografiju, skeniranje i otiske prstiju - navodi Grčka info.

Bez obzira na to da li je u pitanju ulazak ili izlazak iz zemalja Šengena, svaku osobu koja do sada nije registrovana i nema svoj EES dosije, čeka proces registracije na ulazu ili izlazu iz zemlje.

Takođe, carinik može da vam se obrati s pitanjem gde putujete, koliko ostajete, nakon toga se nastavlja put.

Registracija i verifikacija

Svaki sledeći put kada je EES sistem u funkciji, putniku se radi verifikacija, koja, u zavisnosti od graničnog prelaza, može da podrazumeva i ceo proces registracije, u smislu da opet skeniraju lice i uzimaju otiske prstiju, ili mogu samo da uzimaju otiske prstiju ili samo skeniraju lice.

Registracija znači da ste napravili dosije, a verifikacija da potvrđujete da je to vaš dosije, ovaj proces, plastično rečeno, sličan je i kreiranju naloga na društvenim mrežama. Prvo se registrujete i ostavite svoje podatke, a zatim se svakog narednog puta "prijavljujete" na vaš profil i potvrđujete da ste to vi.

Proces registracije podrazumeva:

- predaju pasoša

- skeniranje lica

- otisak četiri prsta desne ruke

- graničnu kontrolu, u smislu da se iz pasoša uzimaju lični podaci

S obzirom na to da se mnogo govorilo o tome da će pečatiranje pasoša otići u zaborav, mnogi su pogrešno shvatili da će isto važiti i za putne isprave - međutim, to nije slučaj.

Bez pečata od 2026.

Pasoši će se, kao i do sada, predavati svakog puta graničnoj policiji, s tim što će pored toga putnici prolaziti kroz dodatne procedure - skeniranje lica i ostavljanje otisaka prstiju desne ruke.

Sistem će se postepeno uvoditi narednih šest meseci, te će se pasoši, kada sistem nije aktivan pečatirati, i to sve do 9. aprila 2026. godine. Tada se očekuje da EES sistem počne da radi 100 odsto, što znači da će tada zvanično prestati da se pečatiraju pasoši.

Autor: S.M.

