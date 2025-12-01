'OVO JE NAŠA BORBA' Ministarka Stamenkovski: Do 15. decembra očekuje se prvi sastanak Radne grupe koja će raditi na izradi Nacrta Zakona roditelj negovatelj

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijala pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da se do 15. decembra očekuje prvi sastanak Radne grupe koja će raditi na izradi Nacrta Zakona roditelj negovatelj.

- Ne može tek tako paušalno da se kaže, roditelj negovatelj. Tu mora da se uključi ozbiljna struka. Ukoliko mi negde omanemo, mi možemo da prouzrukujemo mnogo veće probleme jer ćemo imati diskriminisane, isključene grupe, a to ne smemo da dozvolimo. Sastanak smo sazvali, sa majkama smo neposredno razgovarali. Prvi sastanak u Beogradu je bukvalno trajao vise od 4 sata. Svaka od njih je imala prava na reč, ko god je želeo, a uglavnom su sve želele da učestvuju u diskusiji. Nakon toga sastanak je održan u Kragujevcu. Sazvali smo sastanak pre nekoliko dana ponovo. Najavili formiranje radne grupe. S tim za to smo odmah stavili rok. Jer uvek će da neko pita, dobro, a kada će ta radna grupa da bude? - rekla je i dodala:

- Mi smo rekli do 15. decembra da će biti prvo zasedanje radne grupe. Radna grupa ima za cilj da pripremi Nacrt zakona. Nakon toga ide javna rasprava koja traje 30 dana. I nakon toga tu ide na vladu i bože zdravlja pred narodne poslanike u Skupštinu. Tu smo da se zajedničkim snagama borimo. Ovo je naša borba", rekla je ministarka.

Autor: Iva Besarabić