MINISTARKA STAMENKOVSKI POSLE SEDNICE VLADE: U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas sednici Vlade.

Glavna tema vanredne sednice Vlade, kojoj je prisustvovao i predsednik Aleksandar Vučić, bila je situacija u NIS-u i odgovor američkog OFAC-a.

- Na vanrednoj sednici Vlade Republike Srbije održanoj u Palati Srbija, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, razmatrali smo situaciju nastalu usled uvođenja američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije. U vremenu kada se vrše pritisci na Srbiju, naše je da pokažemo jedinstvo, odgovornost i snagu - istakla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila:

- Državni organi moraju zajednički donositi odluke, usklađene sa najvažnijim državnim, nacionalnim i ekonomskim interesima Srbije.

