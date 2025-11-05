AKTUELNO

'Njihova humanost može da promeni svet' Ministarka Stamenkovski sa plemenitim ljudima u Irigu: Njihova ideja je mnogima učinila život lakšim i lepšim (foto)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, posetila je Irig gde je upoznala divne i humane ljude.


"Imala sam priliku da upoznam divne ljude iz Iriga, koji su mi pokazali da humanost zaista može da promeni svet, jer ono čime se oni bave vraća veru u ljude.

"Banka hrane" je jedna njihova plemenita ideja, koja je mnogim ljudima učinila život lakšim i lepšim.

Oni sve neiskorišćene namirnice iz velikih marketa, koje su potpuno ispravne, prikupljaju i distribuiraju onima kojima su najpotrebnije, našim socijalno ugroženim porodicama.

Posebno mi je drago što ovoj misiji doprinosi i jedna mlada devojka, koja je dobila priliku da radi, zahvaljujući programu „Garancija za mlade“. Ponosna sam što kroz ovaj program sve više mladih, posebno onih kojima je podrška najpotrebnija, dobija šansu da pokaže koliko može i vredi.

Srećna sam što mogu i lično da podržim ovakve ljude i njihove inicijative. Zato ćemo uskoro da udružimo snage i pomognemo najugroženijima", istakla je ministarka.

Autor: D.Bošković

