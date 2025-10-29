AKTUELNO

CILJ SVIH NAŠIH MERA JE DA ČOVEK BUDE U FOKUSU: Ministarka Stamenkovski na konferenciji 'Bezbednost i zdravlje na radu i veštačka inteligencija'

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski učestvovala je na konferenciji o radu i savremenim tehnologijama.

Na konferenciji "Bezbednost i zdravlje na radu i veštačka inteligencija" ona se obratila okupljenima i istakla da je cilj da tehnologija služi ljudima, a ne ljudi tehnologijama.

- Stara poslovica govori da je rad stvorio čoveka, a naša obaveza je da učinimo sve da radno okruženje bude bezbedno, bude sigurno, i da svaki radnik, bez ometanja, u svom punom kapacitetu, može da da sebe, da pruži svoj doprinos, a da ujedno bude siguran i bezbedan. Ovo je prilika da razmotrimo na koji način nove tehnologije, posebno veštačka inteligencija, menjaju svet rada, ali i kako da obezbedimo da ta promena sama po sebi bude bezbedna i održiva za sve zaposlene - naglasila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Dodaje da smo svedoci dinamičnih procesa u kojima živimo i brzih promena.

- Samim tim naša potreba, a i te prilike nalažu da i mi stasavamo učimo, stižemo nova znanja i nove veštine. Digitalizacija i razvoj veštačke inteligencije svakako donose nove mogućnosti, ali istovremeno otvaraju i brojna pitanja i dileme. Kako da se zaposleni zaštite u digitalnom okruženju, kako da se očuva njihovo zdravlje i njihova bezbednost, i kako sprečiti nove rizike koji nastaju iz same interakcije čoveka i pametnih tehnologija - rekla je ministarka Stamenkovski, i zaključila:

- Veštačka inteligencija nije samo tehnološko pitanje, ona je pitanje i naše društvene odgovornosti, jer u procesu digitalne transformacije moramo da vodimo računa da čovek, odnosno radnik u ovom slučaju, ostane u središtu svake promene. Dakle, cilj svih naših mera, svih koraka koje želimo da preduzmemo, je da čovek bude u njihovom fokusu. Naš cilj je i da stvorimo radno okruženje u kojem će tehnologija biti na usluzi čoveku, odnosno gde će tehnologija služiti ljudima, a ne ljudi tehnologijama - rekla je ona.

