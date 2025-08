NARODU NUDE PROMENU NA GORE! Ministarka Stamenkovski o planovima blokadera i maltretiranju državnih funkcionera (VIDEO)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je danas o pritiscima blokadera na državno rukovodstvo i maltretiranju funkcionera vladajuće većine.

- Nemate dovoljno kaveza za sve te ale i vrane. Predsednik ove zemlje, ministar u ovoj zemlji, svako jutro kad ustane, sto ala i vrana vreba oko njega. Zato što ne možeš da se baviš svojom zemljom od svih onih drugih koji bi da se bave Srbijom. Kada jata ala i vrana krenu, vi ne možete svaku da uhvatite zato što su ovu zemlju razarali suštinski i dubinski - istakla je ona.



Ministarka Stamenkovski dodaje da su 1999. zemlju načeli, a 2000. su je dokusurili.

- Svuda su postavili svoje koji čekaju taj trenutak, koji čekaju momenat kada će da se aktiviraju da deluju protiv države. Sada je taj trenutak. Sada su dobili mig da to rade. Niko nije slep da to ne vidi. Ja hoću ljudima da kažem: Ja znam da je narod ljut na vlast. Ja živim sa ovim narodom i delim sa njim i dobro i zlo. Ljudi neki put misle da možemo više pa su ljuti što neki radovi nisu na vreme završeni, pa nešto što je i urađeno dobro pa su čuli iz ovih medijskih trovačnica da nije to baš tako dobro kao što mi tvrdimo. Znate, hiljadu je stvari, na neki način već je i neko vreme prošlo pa ljudi prosto i u prirodi je ljudskoj da poželiš neku promenu. Ali ljudi, postoje promene, ali postoje promene i na gore. Ovo što se nudi je promena na gore - navela je ministarka.

Ona naglašava da mi ne znamo ko su ljudi koji hoće da preuzmu vlast.

- Treba da date podršku nekoj listi a ne znate ni ko će da bude na toj listi. Ne znate ko bi sutra bio potencijalni kandidat za premijera, za nekog ministra, za bilo kog nosioca neke od najvažnijih državnih funkcija. Ali šta jedino znate? Znate da ono što oni nude je mržnja. Znate da ono što oni nude jeste spržiti, spaliti, prognati sve one koji danas nisu sa njima - zaključila je ministarka Stamenkovski.

Autor: D.B.