Pomozite i danas nekome i spasite život! Vaše malo nekome znači sve!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

- Valjevo, Crveni krst 9-15 časova

- Novi Beograd, Deseta beogradska gimnazija "Mihajlo Pupin",

- autobus 9-14 časova

- Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

- Palilula, Elektrotehnička škola "Rade Končar" 9-13 časova

- Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

