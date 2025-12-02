AKTUELNO

Društvo

Dobre vesti za penzionere! Oglasio se PIO Fond: Osim penzija rastu i ove naknade

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić, Pink.rs ||

Od 1. decembra su povećane penzije za 12,2 odsto, a u istom procentu su povećana ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond PIO.

Po tom osnovu je uvećana i naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane.

Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija, dakle, bez obzira da li je preminuli korisnik iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednik, kao i nezavisno od vrste penzije koju je koristio (starosni, invalidski ili porodični penzioner).

Osnov za isplatu naknade je original računa o plaćenim troškovima sahrane, koje Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane, a zahtev za pogrebne troškove se podnosi filijali Fonda koja je vršila isplatu penzije preminulom korisniku.

Autor: S.M.

#PIO fond

#Penzije

#Rast

#naknada

#penzioneri

POVEZANE VESTI

Društvo

Oglasio se Fond PIO: Penzije za decembar veće za 10,9 odsto, isplata svima do 6. januara

Društvo

VAŽNO ZA PENZIONERE! PIO fond OBJAVIO tačan datum isplate penzija (VIDEO)

Društvo

Uskoro isplata novembarskih penzija! Oglasio se PIO Fond: Evo ko prvi dobija novac

Društvo

OGLASIO SE PIO FOND: Evo kada će biti isplata penzija za jun, detaljan spisak

Društvo

USKORO POČINJE ISPLATA SEPTEMBARSKIH PENZIJA: Poznat datum kada stiže novac - oglasio se PIO fond (VIDEO)

Društvo

OD 1. DECEMBRA POVEĆANJE PENZIJA ZA 12,2 ODSTO! Predsednik Vučić saopštio sjajne vesti najstarijim građanima